Wisła Kraków jeszcze nie zdecydowała. Obrońca może odejść

Wisła Kraków przed końcem okienka może wypożyczyć Mariusza Kutwę. Jego transferem mocno interesuje się GKS Tychy. Jarosław Królewski przekazał przed kamerami "Meczyków", że decyzja jeszcze nie zapadła.

Wisła myśli nad przyszłością młodzieżowego reprezentanta Polski

Wisła Kraków pewnym krokiem zmierza w tym sezonie do Ekstraklasy. Wiosną zdobyła pięć punktów w trzech spotkaniach – w piątek zremisowała przed własną publicznością z Wieczystą Kraków. Ten wynik sprawia, że utrzymuje się na szczycie ligowej tabeli i ma sporą przewagę nad resztą stawki.

Tej zimy Wisła nie była przesadnie aktywna na rynku. Ściągnęła jedynie Jordiego Sancheza, a opuścili ją Olivier Sukiennicki, Wiktor Staszak i Igor Łasicki. Pierwsza dwójka została wypożyczona, zaś defensor podpisał kontrakt z GKS-em Tychy. Być może wkrótce dołączy do niego Mariusz Kutwa, kolejny z wiślackich obrońców.

Młodzieżowy reprezentant Polski tej wiosny nie pojawił się jeszcze na murawie. Przegrywa rywalizację o miejsce w składzie, dlatego Wisła myśli o wypożyczeniu go właśnie do GKS-u Tychy. Po meczu z Wieczystą Jarosław Królewski przyznał, że decyzja jeszcze nie zapadła.

– Mariusz Kutwa jest kluczową częścią zespołu i przyszłością klubu. Zobaczymy, co się stanie – mamy na niego swój plan. Tychy na pewno potrzebują wzmocnień, a Mariusz może zdecydowanie poprawić ich grę. Mamy taką pozycję, że to my zdecydujemy co dalej – wyjaśnił w rozmowie na kanale „Meczyki”.

Zanim dojdzie do tego transferu, Biała Gwiazda najpierw chciałaby przedłużyć jego umowę. Ta obowiązuje obecnie do połowy 2027 roku.