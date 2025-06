PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

James Igbekeme może zostać w Wiśle Kraków

Wisła Kraków ma za sobą nieudany rok. Biała Gwiazda nie zdołała uzyskać awansu do PKO Ekstraklasy i kolejny sezon spędzi w rozgrywkach Betclic 1. Ligi. Tymczasem władze klubu pracują już nad wzmocnieniami. Do zespołu trafili już Julius Ertlthaler i Wiktor Staszak. A wkrótce do tego grona może dołączyć Sierhij Krykun z Piasta Gliwice.

Wiele się mówiło w ostatnim czasie, że Wisłę Kraków latem opuści James Igbekeme. Tymczasem w audycji „Studio Reymonta” został poruszony temat przyszłości Nigeryjczyka. Otóż pomocnik może pozostać w klubie. Grzegorz Wojtowicz z Polskiej Agencji Prasowej przekazał, że agent zawodnika zgłosił się do Białej Gwiazdy, rozważając pozostanie 29-latka w Krakowie.

– Menedżer Igbekeme, który próbował podziałać na wolnym rynku i oferował zawodnika różnym klubom m.in. Bruk-Betowi, podobno zgłosił się do Wisły, że może podjąć rozmowy na temat nowego kontraktu. Do końca nie można wykluczyć scenariusza, że takie rozmowy zostaną podjęte. Oczywiście Igbekeme musiałby zejść ze swoich oczekiwań finansowych – przekazał Grzegorz Wojtowicz.

James Igbekeme w minionym sezonie rozegrał 31 spotkań w koszulce Wisły Kraków. Nigeryjczyk nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale może pochwalić się pięcioma asystami.