Wisła Kraków blisko kolejnego wzmocnienia. Transfer na finiszu

10:48, 21. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Meczyki

Wisła Kraków nie tylko na boisku utrzymuje formę. Wygląda na to, że klub dopina kolejny transfer. Wieści na ten temat przekazał dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyków.

Jarosław Królewski
fot. PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Marko Bozić coraz bliżej Wisły Kraków

Wisła Kraków, według informacji dziennikarza Piotra Koźmińskiego z Goal.pl, pracowała nad kilkoma wzmocnieniami. Oficjalnie ogłoszono już transfer Ervina Omicia. Wygląda na to, że niebawem krakowską ekipę wzmocni także Joshua Zimmerman. Kolejnym ruchem ma być Marko Bozić – nowe wieści w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk w Meczyków.

Źródło podało, że po trudnych negocjacjach Wisła w czwartek doszła do porozumienia z Erzurumsporem. Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, klub ogłosi kolejne wzmocnienie w najbliższych dniach. Zawodnik ma podpisać kontrakt na rok z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

27-letni zawodnik urodzony w Wiedniu, zanim trafił do drużyny z Turcji, reprezentował barwy Mariboru. W tej ekipie rozegrał łącznie 101 meczów, zdobywając 16 goli i notując 14 asyst. Z kolei w tym sezonie rozegrał jak na razie dwa spotkania.

Tymczasem już w najbliższy weekend 13-krotni mistrzowie Polski rozegrają kolejne spotkanie ligowe. Przy ponad 30 tysiącach widzów zmierzą się na stadionie im. Henryka Reymana ze Śląskiem Wrocław. Krakowianie powalczą w tym meczu o szóste z rzędu zwycięstwo, chcąc umocnić się na pierwszej pozycji w tabeli. Do potyczki podejdą po wysokiej wygranej ze Zniczem Pruszków (7:0). Obecnie Wisła jest liderem Betclic 1. Ligi z 15 punktami na koncie.

