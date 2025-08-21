Wisła Kraków blisko kolejnego wzmocnienia. Transfer na finiszu

Wisła Kraków nie tylko na boisku utrzymuje formę. Wygląda na to, że klub dopina kolejny transfer. Wieści na ten temat przekazał dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyków.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Marko Bozić coraz bliżej Wisły Kraków

Wisła Kraków, według informacji dziennikarza Piotra Koźmińskiego z Goal.pl, pracowała nad kilkoma wzmocnieniami. Oficjalnie ogłoszono już transfer Ervina Omicia. Wygląda na to, że niebawem krakowską ekipę wzmocni także Joshua Zimmerman. Kolejnym ruchem ma być Marko Bozić – nowe wieści w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk w Meczyków.

Źródło podało, że po trudnych negocjacjach Wisła w czwartek doszła do porozumienia z Erzurumsporem. Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, klub ogłosi kolejne wzmocnienie w najbliższych dniach. Zawodnik ma podpisać kontrakt na rok z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

27-letni zawodnik urodzony w Wiedniu, zanim trafił do drużyny z Turcji, reprezentował barwy Mariboru. W tej ekipie rozegrał łącznie 101 meczów, zdobywając 16 goli i notując 14 asyst. Z kolei w tym sezonie rozegrał jak na razie dwa spotkania.

Tymczasem już w najbliższy weekend 13-krotni mistrzowie Polski rozegrają kolejne spotkanie ligowe. Przy ponad 30 tysiącach widzów zmierzą się na stadionie im. Henryka Reymana ze Śląskiem Wrocław. Krakowianie powalczą w tym meczu o szóste z rzędu zwycięstwo, chcąc umocnić się na pierwszej pozycji w tabeli. Do potyczki podejdą po wysokiej wygranej ze Zniczem Pruszków (7:0). Obecnie Wisła jest liderem Betclic 1. Ligi z 15 punktami na koncie.

