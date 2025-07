Wisła Kraków otrzymała ofertę za Rodado. Taka oferta może przekonać

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Widzew Łódź oferuje 1,2 miliona za Angela Rodado

Angel Rodado to bez cienia wątpliwości jeden z najbardziej rozchwytywanych graczy nie tylko na poziomie Betclic 1. ligi, ale i ogólnie w Polsce. Hiszpański napastnik Wisły Kraków co sezon gwarantuje kilkanaście goli, przez co każdy zespół z PKO Ekstraklasy chciałby go w swoich barwach. Walka o 28-latka toczy się w tym okienku, przez co wkrótce może on opuścić Białą Gwiazdę.

Wisła Kraków otrzymała ofertę od Widzewa Łódź za Angela Rodado, o czym już wczoraj informował Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”. Z kolei Mateusz Borek z „Kanału Sportowego” ujawnił cenę. Jak przekazał dziennikarz, Widzew Łódź zaoferował 1,2 miliona euro za Rodado. Jest to jednak kwota mniejsza od oczekiwań Wisły Kraków, która jeszcze jakiś czas temu wyceniała swoją gwiazdę na 1,5 miliona euro. Wydaje się jednak, że różnica jest tak minimalna, że do porozumienia powinno dojść. Borek jednocześnie przekazał, że Widzew ma też kilka innych opcji na tę pozycję.

Angel Rodado w minionym sezonie rozegrał dla Wisły Kraków w sumie 43 mecze, w których zdobył 30 goli oraz zanotował 11 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia Hiszpana na 1,5 miliona euro. W sumie dla Białej Gwiazdy rozegrał on 109 spotkań, w których zdobył 66 goli oraz zanotował 17 asyst.

Zobacz także: Widzew Łódź rusza po Rodado! Wisła Kraków może go stracić