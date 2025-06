fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski i Angel Rodado

Rodado może zostać w Wiśle? Królewski się nie poddaje

Wisła Kraków ogłosiła już rozstania z Angelem Baeną oraz Jamesem Igbekeme. Ten pierwszy ma związać się z Widzewem Łódź, zaś drugi również jest łączony z klubami Ekstraklasy, w tym przede wszystkim Termalicą. Biała Gwiazda traci swoich ważnych piłkarzy po kolejnym rozczarowującym sezonie, który nie zakończył się upragnionym awansem do elity.

Kibice oczekują także konkretnych informacji w sprawie Angela Rodado. Ma on ważną umowę, natomiast znakomita dyspozycja w dwóch ostatnich sezonach przyczyniła się do bardzo poważnego zainteresowania ze strony polskich oraz zagranicznych drużyn. Wisła wyceniła go na około 1,5 mln euro i właśnie takich ofert oczekuje. Jednocześnie robi wszystko, aby przekonać gwiazdora do pozostania w Krakowie i poprowadzenia zespołu do Ekstraklasy.

WIDEO: Skróty meczów Betclic 1. ligi – Wisła Kraków

Według naszych informacji, agent Rodado spotkał się w czwartek z Jarosławem Królewskim. Prezes Wisły Kraków złożył mu propozycję nowej umowy, zapewniając kolejną podwyżkę zarobków. To działanie powiodło się już w zeszłym roku, więc w klubie liczą na powtórkę.

Starania Wisły potwierdził na portalu X Piotr Potępa, który dodał, że Królewski regularnie rozmawia z przedstawicielem hiszpańskiego gwiazdora. Zatrzymanie w klubie Rodado to dla niego absolutny priorytet, więc zamierza o niego walczyć do samego końca.