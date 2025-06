Sensacyjny zwrot w sprawie Rodado? Zaskakująca oferta na stole! [NASZ NEWS]

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Pogoń, Katar, Turcja?



Angel Rodado to dwukrotny król strzelców 1. ligi i bożyszcze kibiców Wisły Kraków. Hiszpan od lat jest wierny barwom „Białej Gwiazdy” i nie zmienia klubu mimo że wielokrotny mistrz Polski nie wraca do Ekstraklasy. Po półfinałowej porażce w barażach z Miedzią Wisła znów spędzi sezon na zapleczu Ekstraklasy, co tylko wzmożyło plotki o odejściu Rodado.



Goal.pl regularnie informował o kolejnych klubach zainteresowanych sprowadzeniem Hiszpana. Najpierw był to Trabzonspor, a następnie klub z Kataru, wreszcie wątki polskie. Ten najnowszy związany jest z Pogonią Szczecin, gdzie ostatnio pojawił się Miguel Riera, agent Hiszpana.

Królewski (znów) spotkał się z Rierą

Kierunków potencjalnego odejścia jest więc co najmniej kilka, ale… W czwartkowy wieczór dotarła do nas prawdziwie bombowa wiadomość. Otóż z naszych ustaleń wynika, że właśnie dziś doszło do spotkania Jarosława Królewskiego z Rierą. To było kolejne w ostatnich dniach, ale tym razem jego charakter był zupełnie inny.



Otóż z naszych informacji wynika, że tym razem nie rozmawiano o odejściu Rodado, a o jego pozostaniu! Zresztą, nie tylko rozmawiano. Jak ustaliliśmy, Wisła Kraków złożyła Rodado ofertę podpisania nowej umowy! Obecna obowiązuje do lata 2027 roku. Oczywiście, nowy kontrakt byłby na jeszcze lepszych warunkach niż do tej pory.



W zalewie złych wiadomości dla kibiców Wisły w ostatnich dniach ta jest wyjątkowo dobra. Oczywiście, nie oznacza to jeszcze pozostania Rodado w Krakowie, ale… Na pewno zwiększa na to szanse.