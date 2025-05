Wirtz dogadał się z gigantem. Czeka na niego wielki kontrakt

Florian Wirtz osiągnął porozumienie z Bayernem Monachium ws. pięcioletniego kontraktu. Gwiazdor ma zarabiać w nowym klubie od 20 do 25 milionów euro rocznie - informuje portal Abendzeitung.

Moritz Müller / AlamyFlorian Wirtz (LEV) Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 11.05.2025 Credit: Moritz Muller/Alamy Live News Na zdjęciu: Florian Wirtz

Florian Wirtz i Bayern Monachium osiągnęli porozumienie

Florian Wirtz lada moment zakończy rozdział w karierze pod tytułem Bayer Leverkusen. Już od dłuższego czasu wszystko wskazywało na to, że ofensywny pomocnik zmieni klub. Teraz w obliczu najnowszych informacji wynika, że pozostanie w Bundeslidze, lecz od przyszłego sezonu będzie zakładał koszulkę ligowego rywala. 22-latek wybrał grę dla Bayernu Monachium.

W ostatnich dniach doszło do kontaktu na linii Bayer – Bayern, a także klub – piłkarz. Rozmowy pomiędzy drużynami zakończyły się pozytywnie, a transakcja ma zostać niebawem zrealizowana. Niewykluczone, że kwota transferu sięgnie ponad 100 mln euro.

Natomiast do ustalenia pozostała kwestia kontraktu indywidualnego. Jak się okazuje w tej sprawie Wirtz osiągnął już porozumienie z Bayernem Monachium. Reprezentant Niemiec według portalu Abendzeitung ma zarabiać na Allianz Arenie od 20 do 25 milionów euro rocznie przez pięć najbliższych lat, czyli do czerwca 2030 roku.

W tym sezonie Wirtz wystąpił w 44 meczach, w których zdobył 16 goli i zaliczył 15 asyst. Koszulkę klubu z Leverkusen zakłada od lipca 2020 roku, gdy odszedł z młodzieżowych drużyn FC Koln za niecałe 200 tysięcy euro. W poprzednim sezonie wraz z Bayerem sięgnął po historyczne mistrzostwo Niemiec, kończąc Bundesligę bez porażki.

Trwającą kampanię podopieczni Xabiego Alonso zakończą na 2. miejscu tuż za plecami Bayernu Monachium, czyli przyszłego klubu Floriana Wirtza.