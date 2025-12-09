Liverpool przygotowuje ofertę za defensora. Na stole prawie 40 mln funtów

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Wilfried Singo może przejść do Liverpoolu

Liverpool prezentuje się poniżej oczekiwań w obecnym sezonie. Prowadzona przez Arne Slota drużyna The Reds, która w poprzedniej kampanii sięgnęła po mistrzostwo Premier League, teraz plasuje się dopiero na 10. pozycji w tabeli. Taki regres formy budzi duże rozczarowanie wśród kibiców oraz zarządu angielskiego klubu, dlatego niewykluczone, że już zimą dojdzie do znaczących wzmocnień składu. Priorytetem mają być transfery poprawiające jakość gry na bokach obrony.

Jednym z kandydatów do zimowej przeprowadzki na Anfield Road jest Wilfried Singo z Galatasaray Stambuł, o czym informuje we wtorkowe popołudnie turecki portal „Fotomac”. Liverpool ma podobno przygotowywać już ofertę za prawego obrońcę, która będzie opiewać łącznie na 38 milionów funtów.

Podstawa transakcji miałaby wynieść 25 milionów funtów, natomiast pozostałe 13 milionów funtów stanowiłyby bonusy zależne od osiągnięć zawodnika. Taki ruch bez wątpienia znacząco wzmocniłby wahadła, które w aktualnym sezonie są jednym z najsłabszych punktów zespołu z hrabstwa Merseyside.

Wilfried Singo z powodzeniem występuje w barwach Galatasaray od sierpnia 2025 roku, kiedy trafił nad Bosfor z AS Monaco za prawie 31 milionów euro. W bieżących rozgrywkach rozegrał 10 meczów i zanotował 1 asystę, prezentując solidną formę. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, a wartość rynkowa defensora według serwisu „Transfermarkt” wynosi niespełna 30 milionów euro. Dla Liverpoolu etatowy reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej może być długofalowym rozwiązaniem na prawe wahadło.