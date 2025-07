Wiemy, ile Lech Poznań zarobi na transferze Jana Bednarka do FC Porto [NASZ NEWS]

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Ile kasy dla mistrzów Polski?

Jak goal.pl informował w niedzielny wieczór FC Porto wzięło na cel Jana Bednarka. Polski obrońca przeszedł dziś testy medyczne, po których podpisze 4-letni kontrakt. Portugalczycy zapłacą za niego 7,5 mln euro, bo tyle wynosiła klauzula jego wykupu z Southampton.

Transakcji z zaciekawieniem przyglądają się w Poznaniu. Kibice Lecha przypominają, że mistrz Polski przy transferze obrońcy do Southampton zapewnił sobie procent od kolejnej transakcji, co oznacza, że znów zarobi na Bednarku. Ale ile?



W przestrzeni inernetowej zaczęła krążyć wieść, że Lech ma 15 % od tego transferu. Ale jaka jest prawda? Z ustaleń goal.pl wynika, że wygląda to zupełnie inaczej. Otóż Lech ma 15%, ale od nadwyżki między transferami. A to zupełnie zmienia postać rzeczy.

Nadwyżka nie jest duża

Bednarek odszedł do Southampton za 6,5 mln euro plus bonusy. Zatem nadwyżka w tym przypadku to milion euro i od tego trzeba policzyć wspomniane 15%. Czyli, dla Lecha wychodzi 150 tysięcy euro. Choć też nie do końca. Bo w umowie Lech – Southampton były różne bonusy, jak choćby w przypadku rozegrania przez Bednarka 50 meczów w Premier League.

A jako że Polak rozegrał ich niemal 200, to ten bonus Lechowi już wpadł. I trzeba go doliczyć do tej podstawowej kwoty transferu. Czyli, ostateczna nadwyżka jest mniej niż milion euro, a zatem z tego tytułu mistrzowi Polski wpadnie raptem kilkadziesiąt tysięcy euro.

Z mechanizmu solidarnościowego będzie więcej

Ale… Lechowi będą się też należały pieniądze z solidarity contribution, czyli mechanizmu solidarnościowego, za wyszkolenie piłkarza. I tu wygląda tonieco lepiej. Bo w tym przypadku ma to być 3% wartości transakcji. To daje około 300 tysięcy euro.

A wracając do tego transferu kadrowicza, goal.pl rozmawiał z portugalkim dziennikarzem, który dla dziennika O Jogo pisze o przyjściu Bednarka. Franciso Sebe nie ma wątpliwości, że „Smoki” dokładnie takiego piłkarza potrzebowały.