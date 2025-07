Bednarek trafi do portugalskiego giganta! Duże pieniądze na stole! [NASZ NEWS]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Czas opuścić Wyspy

Jan Bednarek to prawdziwy weteran gry na Wyspach Brytyjskich. Polski obrońca przez lata reprezentował barwy Southampton, ale ta przygoda dobiega kresu. Od jakiegoś czasu pojawiają się głosy, ze Bednarek przestanie być piłkarzem „Świętych”.



Reprezentant Polski nie znalazł się w kadrze Southampton na obóz przygotowawczy, co jest kolejnym potwierdzeniem tego, że opuści szeregi tego klubu.

Klub z kilkudziesięcioma tytułami

W ostatnich dniach w mediach pojawiały się plotki łączące go z różnymi zespołami, jak choćby Trabzonsporem. Z informacji goal.pl wynika natomiast, że Bednarek może trafić do FC Porto! Jedno ze źródeł zapewnia nas nawet, że sprawa jest już przesądzona.



Jeśli te informacje się potwierdzą, to byłby to super ruch w karierze reprezentanta Polski, bo mówimy tu o niezwykle utytułowanym klubie, który ma w swojej kolekcji kilkadziesiąt trofeów. Raz wygrywał Ligę Mistrzów, a dokładniej Puchar Europejskich Mistrzów Klubowych. A do tego 30 razy mistrzostwo Portugalii.



Ps. Dziennik O Jogo, a więc jeden z portugalskich medialnych gigantów, dodał, że faktycznie rozmowy są na bardzo zaawansowanym etapie, a Portugalczycy mają zapłacić Anglikom 7,5 mln euro za polskiego defensora, który ma podpisać czteroletni kontrakt. Nadchodzący transfer potwierdził też włoski dziennikarz Fabrizio Romano.