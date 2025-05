Wielkie czystki w Manchesterze United? Trzech graczy na wylocie

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United chce definitywnego rozstania z trzema zawodnikami

Manchester United wygląda na to, że w kolejnym sezonie wciąż będzie dowodzony przez Rubena Amorima. O ile sztab większych zmian w sztabie szkoleniowym Czerwonych Diabłów nie powinno być, to realny scenariusz zakłada, że sporo roszad będzie w kadrze meczowej. Konkretne wieści przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło opierając się na doniesieniach mediów brytyjskich, twierdzi, że Marcus Rashford nie będzie kontynuował. 27-latek w momencie, gdy był w ekipie z Old Trafford, stracił na znaczeniu. Jednocześnie definitywne rozstanie zawodnika z Man Utd ma mieć kluczowe znaczenia w kontekście znalezienia oszczędności finansowych.

Rashford to jednak nie jedyny gracz, który ma pożegnać się na stałe z Czerwonymi Diabłami. Podobny los może spotkać też takich graczy jak Antony i Jadon Sancho. Z kolei Mundo Deportivo twierdzi, że na sprzedaży piłkarza wypożyczonego ostatnio do Aston Villi klub z Old Trafford chce zarobić mniej więcej 47,5 miliona euro.

Rashford łączony jest między innymi z FC Barceloną. Anglik w trakcie kampanii 2024/2025 wystąpił łącznie w 41 spotkaniach. Strzelił w nich 11 goli i zaliczył dziewięć asyst. Tymczasem już w niedzielę dojdzie do bezpośredniej potyczki z udziałem Man Utd i The Villans, które zacznie się o godzinie 17:00.

