Bayer szykuje odważny ruch. Nazwisko nowego trenera zaskakuje

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayeru Leverkusen

Były menedżer Man Utd może przejąć stery nad Bayerem Leverkusen

Bayer Leverkusen jest blisko rozpoczęcia nowej ery w historii klubu. Po tym, jak z klubem pożegnał się Xabi Alonso, nie milkły doniesienia, kto może zostać nowym szkoleniowcem ekipy z Bundesligi. Hiszpan niebawem ma zostać ogłoszony nowym trenerem Realu Madryt według medialnych wieści. Tymczasem na ciekawy wybór może zdecydować się klub z Niemiec, o czym informuje Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że nowym trenerem Bayeru może zostać Erik ten Hag. Holender w przeszłości prowadził Manchester United. O ile jednak angielska ekipa potrzebowała konkretnej przebudowy, to inaczej będzie wyglądała sytuacja w ekipie z Bundesligi. Bayer jest klubem z poukładaną kadrą i konkretnymi ambicjami, co może ułatwić prace byłemu szkoleniowcowi Ajaxu.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Nowy trener ma zapewnić kontynuacje ofensywnego stylu gry Bayeru. Wpływ na taki stan rzeczy ma mieć to, że to zapewniło klubowi dobre wyniki. Chociaż poprzeczka przez Xabiego Alonso została zawieszona wysoko, to nowy szkoleniowiec będzie też obdarzony dużym kredytem zaufania.

Fichajes.net przekazał, że umowa między Bayerem a ten Hagiem została już sfinalizowana. Wkrótce ma zostać natomiast ogłoszony oficjalny komunikat w tej sprawie. Holender ma jednocześnie jak najszybciej zacząć pracę nad planowaniem nowej kampanii.

Zobacz także: Cisza przez burzą. Neymar nie daje jasnej odpowiedzi Santosowi