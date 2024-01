fot. Imago / Eu-images Na zdjęciu: Javi Guerra

Duże zainteresowanie na rynku transferowym budzi Javi Guerra

Ekspert transferowy Matteo Moretto przekonuje, że 20-latek znajduje się także na radarze AC Milan i Juventusu

Zawodnik jest wyceniany na 35 milionów euro

AC Milan i Juventusu chcą pozyskać talent z Valencii

AC Milan i Juventus to ekipy rywalizujące w tym sezonie o najwyższe cele. Jednocześnie władze obu ekip rozglądają się za wzmocnieniami.

Ekspert ds. transferów Matteo Moretto przekonuje, że czołowe kluby z Serie A są poważnie zainteresowanie Javi Guerrą. 20-latek błyszczy w szeregach Valencii w swoim pierwszym pełnym sezonie, notując jak na razie cztery trafienia i jedną asystę w 19 meczach La Liga. Zawodnik jest już uważany za jednego z najlepszych młodego pokolenia.

Kluby z całej Europy zwróciły już uwagę na Guerrę. Newcastle United nawiązało nawet kontakt z Valencią w celu zbadania możliwego ruchu, a Manchester United również jest zainteresowany, podobnie jak Paris Saint-Germain.

Jasne jest jednak, że hiszpański klub nie kwapi się do sprzedaży piłkarza tej zimy. Jeśli transakcja z udziałem gracza miałaby dojść do skutku, to dopiero latem. Cena wywoławcza za zawodnika wynosi 35 milionów euro.