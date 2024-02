Wielki talent rozchwytywany. Real Madryt wkracza do gry

Leny Yoro to 18-letni obrońca Lille, który wzbudził zainteresowanie największych klubów świata. Jak informuje Marca, do gry o transfer stopera planuje wkroczyć również Real Madryt.

IMAGO / Oscar J. Barroso Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt planuje wzmocnić obronę

Defensywa Królewskich ma spore braki

Ponoć na radar trafił Leny Yoro z Lille

Leny Yoro na radarze Realu Madryt

Real Madryt w sezonie 2023/2024 musi się mierzyć z wieloma problemami zdrowotnymi. W gronie kontuzjowanych znajdują się m.in. David Alaba i Eder Militao, czyli podstawowi stoperzy Królewskich. W rezultacie Carlo Ancelotti w pierwszym składzie musi stawiać na Antonio Rudigera oraz Nacho Fernandeza. Nie da się ukryć, że to nieoptymalne zestawienie może okazać się kłopotliwe w starciach z silniejszymi rywalami w Lidze Mistrzów. Ponadto istnieje ryzyko kolejnego urazu, co zmusiłoby Real do awaryjnych rozwiązań.

Cała sytuacja wpłynęła na plany Florentino Pereza. Jak informuje Marca, Real Madryt może wkroczyć do gry o Leny’ego Yoro z Lille. 18-latek uchodzi za ogromny talent, co potwierdza fakt, że w tym sezonie stanowi o sile defensywy pierwszej drużyny. Interesuje się nim także m.in. PSG.