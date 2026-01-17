Wielki powrót do Interu Mediolan?! Agenci piłkarza byli we Włoszech

Ivan Perisić chce wrócić do Interu Mediolan - informuje Fabrizio Romano. Agenci piłkarza byli ostatnio we Włoszech. Kwestia transferu jest jednak trudna, ponieważ PSV Eindhoven nie chce go stracić.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Perisić chce wrócić do Interu! PSV Eindhoven mówi nie

Inter Mediolan szuka okazji, aby wzmocnić klub w trakcie zimowego okna transferowego. Ostatnio ukazała się informacja, że Oaktree planuje wielki transfer. Jakiś czas temu pod uwagę był brany Nico Williams, ale cena okazała się zbyt wysoka. Mimo to amerykański fundusz wciąż chce sprowadzić gwiazdę, która pomoże im w rozwoju medialnym.

Beppe Marotta nie zapomina także o bardziej realnych transakcjach jako uzupełnienie kadry pierwszego zespołu. Z informacji Fabrizio Romano wynika, że do Interu Mediolan chciałby wrócić Ivan Perisić. Agenci piłkarza byli obecni we Włoszech, aby omówić potencjalną współpracę. Problem w tym, że z Chorwatem nie zamierza się rozstawać PSV Eindhoven, czyli obecny klub 36-latka.

PSV domaga się opłaty za zawodnika. Jeśli mediolańczycy nie zapłacą, to pod żadnym pozorem ekipa z Eindhoven nie pozwoli mu odejść. Warto dodać, że sam piłkarz jest bardzo otwarty na ponowną grę na San Siro w barwach Il Biscione.

Perisić był związany z Interem w latach 2015-2022. Do Serie A trafiła z Wolfsburga za 19 milionów euro, a odszedł do Tottenhamu na zasadzie wolnego transferu. Łącznie dla Nerazzurrich rozegrał 254 mecze, w których zdobył 55 goli i zaliczył 50 asyst. Z obecnym zespołem, czyli PSV wiąże go kontrakt do czerwca 2027 roku.