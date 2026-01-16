Znany klub zapytał o Nico Williamsa! Szok, kto chciał gwiazdę

Inter Mediolan kilka miesięcy temu złożył zapytanie o transfer Nico Williamsa - donosi Pasquale Guarro. Nerazzurri wycofali się, gdy poznali cenę za gwiazdę. Oaktree wciąż myśli o sprowadzeniu topowego zawodnika na wzór Cristiano Ronaldo w Juventusie.

Cesar Ortiz Gonzalez Na zdjęciu: Nico Williams

Inter Mediolan chciał kupić Nico Williamsa

Nico Williams przez ostatnie kilkanaście miesięcy był łączony z transferem do FC Barcelony. Latem ubiegłego roku transakcja miała być niemalże przesądzona. Duma Katalonii miała zapłacić ok. 60 milionów euro, a media informowały, że klub osiągnął porozumienie z zawodnikiem. Kwestia kontraktu nie była problemem, ale gwarancja rejestracji już tak. Finalnie temat upadł, a gwiazdor został w Bilbao.

Z informacji, jakie przekazał Pasquale Guarro, wynika, że kilka miesięcy temu o Nico Williamsa pytał Inter Mediolan. Nerazzurri chcieli się dowiedzieć, czy zawodnik jest chętny na zmianę klubu. Wycofali się bardzo szybko, ponieważ przestraszyła ich wycena za gwiazdę.

Na ten moment Nico Williams wciąż jest związany z Athletic Bilbao, z którym podpisał kontrakt do czerwca 2035 roku. Nic nie wskazuje na to, aby miał zmienić barwy w nadchodzących miesiącach. Z kolei Inter nie porzucił planów dot. dużego transferu. Dziennikarz ujawnił, że właściciel mediolańskiego zespołu Oaktree chce dokonać spektakularnego ruchu na rynku transferowym.

Przy okazji meczu Inter – Arsenal przedstawiciele Oaktree przylecą do Mediolanu. Celem wizyty będzie omówienie planów na letnie okno transferowe. Amerykański fundusz chce pozyskać gwiazdę, która pomoże w rozwoju medialnym. Ma to być transfer podobny do tego, jaki przeprowadził Juventus, ściągając Cristiano Ronaldo. Omówiona z Beppe Marottą zostanie także strategia na przyszłość.