Wielka gwiazda łączona z Barceloną. Laporta ma wątpliwości

Laporta nie jest przekonany do transferu Nico Williamsa

W ostatnich dniach Nico Williams ponownie znalazł się na radarze Barcelony. Skrzydłowy Athletic Bilbao zaoferował się Blaugranie i dał do zrozumienia, że jego priorytetem jest gra w barwach katalońskiego zespołu. Gwiazdor czeka na ofertę. Jednak Joan Laporta nadal nie dał zgody na przeprowadzenie tego transferu, pomimo że część zarządu oraz dyrektor sportowy Deco na to naciskają.

Od tygodni otoczenie zawodnika wysyła sygnały o chęci 22-latka do przeprowadzki na Camp Nou. Williams jest nawet gotów obniżyć swoje wynagrodzenie mimo innych, wyższych ofert, które otrzymał od Arsenalu czy Bayernu Monachium. Nie bez znaczenia jest także jego relacja z Laminem Yamalem i innymi zawodnikami Barcelony w reprezentacji Hiszpanii.

Jednak Laporta wciąż nie jest do końca przekonany. Jak podaje „El Nacional” jednym z głównych powodów jest to, że w zeszłym roku także próbował sprowadzić gwiazdę Athletic, ale to ostatecznie się to nie udało. Zdaniem prezydenta zawodnik nie był wtedy wystarczająco zdeterminowany i wolał zostać w bakijskim klubie.

Kolejną dużą przeszkodą jest cena. Klauzula odstępnego Nico Williamsa wynosi 60 milionów euro. Laporta chciałby wynegocjować niższą kwotę, ale relacje pomiędzy oboma klubami nie są najlepsze. Prezydent Dumy Katalonii nie zamierza podejmować pochopnej decyzji i chce przeanalizować wszystkie opcje, takie jak Luis Diaz lub nawet Rafael Leao.

