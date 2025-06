FC Barcelona ponownie wróciła do prób pozyskania Nico Williamsa. Zanim do tego dojdzie, Blaugrana musi dokonać dużej sprzedaży. El Nacional sugeruje, że odejść mogą Marc-Andre ter Stegen i Ronald Araujo.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Ter Stegen i Araujo mają zostać sprzedani, Barcelona robi miejsce dla Williamsa

FC Barcelona w ostatnich dniach ponownie wróciła do tematu dużego transferu. Nico Williams raz jeszcze łączony jest z przeprowadzką do Katalonii. Wszystko za sprawą problemów z finalizacją transakcji Luisa Diaza. Liverpool nie chce się ugiąć w negocjacjach sumy odstępnego, przez co Blaugrana zaczęła rozważać inne opcje. Reprezentant Hiszpanii zgodził się na zmianę klubu, lecz zanim do tego dojdzie, musi zostać spełniony jeden ważny warunek.

Katalończycy muszą uzupełnić fundusze, aby wpłacić na konto Athletic Bilbao ok. 58 milionów euro. Jak sugeruje El Nacional będzie to możliwe pod warunkiem dokonania sprzedaży jednej lub dwóch gwiazd obecnego zespołu.

Źródło zasugerowało nawet dwa nazwiska, które w najbliższym czasie mogą opuścić Barcelonę. Pierwszy zawodnik to Marc-Andre ter Stegen. Niemiecki bramkarz jest coraz bliżej przenosin do Galatasaray. Co więcej, turecki zespół złożył już oficjalną ofertę.

Sama sprzedaż Ter Stegena nie wystarczy, więc w klubie rozważają także rozstanie z Ronaldem Araujo. Urugwajczyk stracił miejsce w wyjściowym składzie. Ponadto środkowy obrońca spadł w hierarchii, przez co będzie miał problem, aby regularnie grać. W kontekście stopera dużo pisało się o zainteresowaniu ze strony Juventusu.

Warto zaznaczyć, że Bilbao jest gotowe przyjąć ofertę Barcelony. Warunkiem jest opłata uiszczona w całości, a nie w systemie ratalnym. Nico Williams w minionym sezonie rozegrał 45 spotkań, w których zdobył 11 goli i zaliczył 7 asyst.