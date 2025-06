Barcelona w szoku! Nico Williams z sensacyjną decyzją

Nico Williams zdecydował zgodzić się na obniżkę swojego wynagrodzenia przy transferze do Barcelony. Gwiazdor gotowy powrócić do kwoty z ubiegłorocznych negocjacji, o czym donosi "Fichajes".

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Williams zgodził się na obniżkę pensji w Barcelonie

Barcelona tego lata szukać będzie kilku nowych piłkarzy. Przede wszystkim priorytetem jest nowy piłkarz do ofensywny, ale ze sprowadzeniem konkretnego napastnika jest do tej pory pewien problem. Niemniej transfery w defensywie idą lepiej, bowiem Barcelona aktywuje klauzulę wykupu Joana Garcii z Espanyolu. Nowy bramkarz ma wzmocnić rywalizację na tej pozycji, szczególnie, że do odejścia szykuje się Marc Andre ter Stegen.

Okazuje się jednak, że główny cel Dumy Katalonii, a więc Nico Williams zaskoczył teraz wszystkich swoją decyzją. Według informacji przekazanych przez serwis „Fichajes”, Nico Williams zgodził się obniżyć swoją pensję przy transferze do Barcelony i powrócić do kwoty z ubiegłorocznych negocjacji. Dla wszystkich w zespole Blaugrany to bardzo dobra informacja, która pozytywnie wpłynie na negocjacje z gwiazdorem Athletic Bilbao. Ostatnio doszło już do spotkania agenta Williamsa z Deco, dyrektorem sportowym Barcelony.

Nico Williams w zakończonym już sezonie rozegrał w sumie dla zespołu z Bilbao 45 meczy, w których zdobył 11 goli oraz zanotował siedem asyst. 22-letni skrzydłowy miał udany także poprzedni sezon, a nawet nieco lepszy. W sumie reprezentant Hiszpanii wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 70 milionów euro, a jego obecna umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

Zobacz także: Gwiazdor ma dość czekania na Barcelonę! Rozpocznie rozmowy z Bayernem