Wieczysta z kolejnym transferem. 123 mecze w Ekstraklasie

Wieczysta Kraków nie zwalnia tempa. Beniaminek 1. ligi właśnie zaprezentował kolejne wzmocnienie - do stolicy Małopolski trafił obrońca ze sporym doświadczeniem w Ekstraklasie.

Artur Kraszewski / APPA / PressFocus Na zdjęciu: ŁKS Łódź - Wisła Kraków

Wieczysta z trzecim wzmocnieniem

Po awansie do Betclic 1. Ligi Wieczysta Kraków szybko ogłosiła pozyskanie dwóch zawodników – drużynę Przemysława Cecherza zasilili Carlitos Lopez i Dawid Szymonowicz Były król strzelców Ekstraklasy podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia, natomiast obrońca, który w poprzednim sezonie występował w Puszczy Niepołomice, zaakceptował przynajmniej dwuletnią umowę.

Teraz Wieczysta zaprezentowała kolejnego piłkarza, który może pochwalić się doświadczeniem gry w krajowej elicie. To Kamil Dankowski. – 28-letni prawy obrońca podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon – czytamy w oficjalnym komunikacie klubu z Krakowa.

Kamil Dankowski został nowym zawodnikiem Wieczystej. 28-letni prawy obrońca podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon.https://t.co/MAzffIsOoL pic.twitter.com/qF9KxEk2NI — KS Wieczysta Kraków (@wieczysta) June 17, 2025

Dankowski od września 2020 roku reprezentował barwy ŁKS-u Łódź, do którego trafił ze Śląska Wrocław. W minionym sezonie rozegrał 34 spotkania w koszulce Rycerzy Wiosny, w tym 32 w 1. lidze. Jego dorobek ofensywny to sześć asyst. Dla łodzian zaliczył łącznie 124 mecze, natomiast dla Wojskowych zapisał na swoim koncie 102 pojedynki. W samej Ekstraklasie boczny defensor wystąpił w 123 potyczkach. Do Wieczystej trafił op wygaśnięciu umowy z ekipą z al. Unii Lubelskiej.