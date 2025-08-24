Wieczysta wietrzy szatnię. Doświadczony pomocnik opuszcza klub

Wieczysta Kraków w niedzielę przekazała bardzo ważną wiadomość. Petar Brlek nie będzie dłużej zawodnikiem beniaminka Betclic 1. Ligi. Kontrakt doświadczonego pomocnika został rozwiązany za porozumieniem stron.

PressFocus Na zdjęciu: Petar Brlek

Oficjalnie: Petar Brlek opuszcza Wieczystą Kraków

Wieczysta Kraków udanie rozpoczęła sezon. Beniaminek Betclic 1. Ligi znajduje się w górze tabeli i jest na ten moment poważnym kandydatem do awansu do PKO Ekstraklasy. Podopieczni Przemysława Cecherza kolejny mecz rozegrają już w najbliższy poniedziałek. Ich przeciwnikiem będzie Górnik Łęczna, który notuje kiepskie wejście w nową kampanię. Ostatnio klub zdecydował się pozyskać Lucasa Piazona. Z byłym graczem Chelsea porozmawiał Piotr Koźmiński.

Tymczasem Wieczysta Kraków w niedzielne popołudnie zaskoczyła komunikatem. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszone zostało rozstanie z Petarem Brlekiem. Kontrakt doświadczonego pomocnika został rozwiązany za porozumieniem stron. Tym samym 31-latek został właśnie wolnym agentem.

Petar Brlek trafił do Wieczystej Kraków w tegorocznym zimowym okienku transferowym. Chorwat po półrocznym piłkarskim bezrobociu trafił do wówczas drugoligowca na zasadzie wolnego transferu. Pomocnik odegrał całkiem ważną rolę podczas awansu zespołu do Betclic 1. Ligi. Teraz jednak 31-latek był marginalną postacią w zespole prowadzonym przez Przemysława Cecherza.

Licznik występów Petara Brleka w koszulce Wieczystej Kraków zakończył się na numerze 16. W tym czasie chorwacki pomocnik zdołał strzelić nawet jednego gola. 31-latek wpisał się na listę strzelców w spotkaniu przeciwko Rekordowi Bielsko-Biała.