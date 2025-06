Wieczysta Kraków po awansie do pierwszej ligi również mocno się zbroi. Beniaminek rozmawia z Kristofferem Hansenem, ale ma poważną konkurencję - informuje portal Weszlo.com.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Z Jagiellonii do Wieczystej? Rozmowy trwają

Wieczysta Kraków wywalczyła awans do pierwszej ligi dopiero po barażach, choć przed startem sezonu 2024/2025 była uważana za faworyta do pierwszego miejsca. Ambitny projekt będzie kontynuowany, o czym świadczą ruchy kadrowe, które zostały przeprowadzone tuż po ograniu Chojniczanki Chojnice. Do beniaminka dołączyło już trzech nowych piłkarzy – Carlitos, Kamil Dankowski oraz Dawid Szymonowicz.

To oczywiście nie koniec – kadra Wieczystej ma zostać bardzo poważnie wzmocniona. Jeszcze na niższym poziomie rozgrywkowym kusiła gwiazdy Ekstraklasy wizją szalonych zarobków. Grając w pierwszej lidze ma po swojej stronie więcej argumentów, zatem można spodziewać się po niej ciekawych ruchów.

Na radarach Wieczystej znajduje się Kristoffer Hansen, który wraz z końcem sezonu rozstał się z Jagiellonią Białystok. Norweski skrzydłowy był istotnym punktem ekipy z Podlasia, gdy ta sięgała po mistrzostwo Polski. Kampania 2024/2025 nie była już dla niego tak udana – wiele meczów rozpoczynał na ławce rezerwowych, gromadząc w sumie dziesięć bramek oraz dziesięć asyst. Nie ulega jednak wątpliwościom, że na poziomie pierwszej ligi byłby to oczywiście hitowy transfer.

Portal Weszlo.com potwierdza informacje Mateusza Borka o rozmowach między stronami. Dodaje przy tym, że Hansen ma również oferty z Cypru i na ten moment bliżej mu do opuszczenia Polski.