Wieczysta Kraków celowała w głośne nazwiska. Peszko ujawnił plany

17:15, 24. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Meczyki.pl

Wieczysta Kraków dąży do historycznego awansu do Ekstraklasy i sprowadza piłkarzy, którzy mają podnieść jakość drużyny. Sławomir Peszko ujawnił w kanale Meczyki.pl, których zawodników planował również pozyskać.

Sławomir Peszko
PressFocus Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Sławomir Peszko zdradza transferowe tajemnice

Wieczysta Kraków zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi z dorobkiem 37 punktów. W 22. kolejce Żółto-Czarni zremisowali z Wisła Kraków (1:1) przy ulicy Reymonta. Drużyna trenera Kazimierza Moskala utrzymuje kontakt z czołówką, a celem klubu wciąż pozostaje historyczny awans do PKO BP Ekstraklasy.

W tym sezonie do Wieczystej dołączyli między innymi Mikkel Maigaard z Cracovii, Aleksandar Djermanović z OFK Belgrad, Carlitos z Atromitosu Ateny oraz Lucas Piazon, który w piłkarskim CV ma Chelsea oraz Fulham. Dyrektor sportowy Sławomir Peszko w kanale Meczyki.pl zdradził, których zawodników klub chciał również pozyskać.

– Długo negocjowałem z Kornelem Lismanem z Lecha, który później poddał się zabiegowi i do nas nie dołączył. Trochę też z Kamilem Lukoszkiem z Górnika Zabrze – chciałem postawić na młodych skrzydłowych. Był też temat Bartosza Wolskiego z Motoru, ale przedłużył kontrakt. To nie jest tak, że omijamy Polaków, bo są za drodzy. Patrzymy, co mogą dać naszej drużynie – stwierdził Peszko.

Piłkarze Wieczystej przygotowują się już do meczu 23. kolejki 1. Ligi z Polonią Warszawa. Spotkanie zaplanowano na poniedziałek, 2 marca, o godzinie 18:00. Czarne Koszule również liczą się w walce o awans do piłkarskiej elity.

