Wieczysta chce piłkarza Wisły Kraków. Możliwe także dwa inne ruchy

Wisła Kraków zimą stracić może przynajmniej trzech graczy. "Gazeta Krakowska" informuje bowiem o zainteresowaniu Wieczystej Kraków Josephem Colleyem oraz GKS-u Tychy, który chciałby wypożyczyć Ervina Omicia. Poza tym na jakiś czas do Odry Opole uda się najpewniej Olivier Sukiennicki.

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Piłkarze Wisły Kraków wzbudzają zainteresowanie na rynku

Wisła Kraków jest właściwie na prostej drodze do awansu do PKO Ekstraklasy. W tym sezonie Biała Gwiazda radzi sobie bowiem tak dobrze, że deklasuje resztę konkurencji i obecnie zajmuje pierwsze miejsce w stawce z dorobkiem 43 punktów i przewagą aż dziewięciu oczek nad drugą Polonią Bytom.

Niemniej plany zespołu Mariusza Jopa są nadal bardzo ambitne i z całą pewnością dobra runda jesienna nie będzie momentem, który pozwolić spocząć na laurach. Wiadomo jednak, że zimowe okienko transferowe może wiązać się z jakimiś zmianami w kadrze zespołu. Według informacji przekazanych przez Bartosza Karcza z „Gazety Krakowskiej” dwóch piłkarzy Wisły Kraków znalazło się na radarze ligowych rywali. Chodzi naturalnie o tych zawodników, którzy są mniej istotnymi postaciami zespołu.

Joseph Colley trafił bowiem na celownik Wieczystej Kraków, która intensywnie rozgląda się za wzmocnieniami, o czym ostatnio pisał na naszych łamach Piotr Koźmiński. Z kolei drugim graczem, który może zimą odejść z Białej Gwiazdy jest Ervin Omić, który nie do końca zadowolony jest ze swojej pozycji w drużynie. Jego wypożyczeniem zainteresowany ma być GKS Tychy, który to walczy o utrzymanie w Betclic 1. lidze. Poza tym najpewniej wypożyczony do Odry Opole zostanie Olivier Sukiennicki.

