Widzew zaszalał na rynku! Takich rezultatów jednak nikt nie przewidział

12:07, 20. grudnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

Widzew Łódź latem na transfery wydał siedem milionów euro, ale już na początku zimy jest bliski, aby zbliżyć się do tej kwoty. Czy jednak tym razem wzmocnienia faktycznie przyniosą pożądany efekt?

Piłkarze Widzewa Łódź
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzew Łódź – transfery w trakcie letniego okna 2025

Widzew Łódź z całą pewnością rundę jesienną tego sezonu może zapisać tylko do nieudanych. Trudno w ogóle powiedzieć coś pozytywnego o zespole z Serca Łodzi, bowiem wszyscy, ale to absolutnie wszyscy, spodziewali się czegoś zgoła innego. Przede wszystkim wielkie letnie transfery, na które wydano w sumie siedem milionów euro, miały przynieść oczekiwaną od lat walkę o grę w europejskich pucharach. Na ten moment jednak wszystko wskazuje na to, że plany te będzie trzeba odłożyć przynajmniej do przyszłego sezonu.

Nie da się jednak ukryć, że pomimo wielu wydanych milionów, wielu transferów i wielu zmian w pionie sportowym, coś po prostu się w Widzewie nie sprawdziło i nie zagrało tak, jak powinno. Być może odpowiedź jest prozaiczna i chodzi o właśnie te zmiany, a konkretnie tak dużą ich liczbę?

Widzew Łódź – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwiskoPoprzedni klubKoszt transferu
Andi ZeqiriKRC Genk2 miliony euro
Mariusz FornalczykKorona Kielce1,5 miliona euro
Stelios AndreouRoyal Charleroi1,3 miliona euro
Samuel AkereBotev Plovdiv750 tysięcy euro
Veljko IlićFK TSC500 tysięcy euro
Ricardo VisusReal Betis425 tysięcy euro
Maciej KikolskiLegia Warszawa300 tysięcy euro
Dion GallapeniFC Prishtina250 tysięcy euro
Peter TherkildsenDjurgarden100 tysięcy euro
Liondon SelahiHNK RijekaBez odstępnego
Pape Meissa BaSchalke 04Bez odstępnego
Tonio TeklićTrabzponsporBez odstępnego
Sebastian BergierGKS KatowiceBez odstępnego
Angel BaenaWisła KrakówBez odstępnego
Antoni KlikowskiPogoń SzczecinBez odstępnego

Widzew Łódź – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwiskoNowy klubKoszt transferu
Kreshnik HajriziFC Sion213 tysięcy euro
Ivan KrajcirikSlovan Liberec50 tysięcy euro
Dawid TkaczGórnik Łęczna20 tysięcy euro
Jakub SypekZagłębie LubinBez odstępnego
Juan IbizaBuriram UnitedBez odstępnego
Jakub ŁukowskiGKS KatowiceBez odstępnego
Sebastian KerkArka GdyniaBez odstępnego
Luis SilvaAnorhosisBez odstępnego
Rafał GikiewiczZagłębie LubinBez odstępnego
Hilary GongSpartak TrnavaBez odstępnego
Noah DilibertoFrances BorainsBez odstępnego
Hubert SobolNK LokomotivaBez odstępnego

Większość transferów okazało się totalną klapą

Nie da się ukryć, że zdecydowana większość transferów przychodzących do Widzewa tego lata okazała się totalną porażką. Wiele przecież obiecywano sobie chociażby po Mariuszu Fornalczyku, który miał za sobą doskonały okres w Koronie Kielce. W Łodzi jednak kompletnie nie daje sobie do tej pory rady, wystarczy powiedzieć, że w 20 rozegranych meczach ma tylko jedną asystę. Jednak także najdroższy na tej liście Andi Zeqiri nie dał tyle, ile od niego oczekiwano. Były napastnik chociażby Brighton w Ekstraklasie zdobył… jednego gola. Takie przykłady można mnożyć, choć de facto najlepszymi ruchami okazało się postawienie na Sebastiana Bergiera oraz Angela Baenę.

Jakie transfery wykona Widzew w zimie?

Widzew tę zimę rozpoczął już z bardzo wysokiego C, a wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek. Choć mamy dopiero grudzień, to klub wykonał już trzy transfery. Chodzi o sprowadzenie Christophera Chenga, Lukas Leragera oraz przede wszystkim nowy rekord transferowy w całej PKO Ekstraklasie, a więc Osmana Bukariego, za którego Widzew zapłacił aż pięć milionów euro. Wszystko jednak wskazuje, że wielkie wzmocnienia będą miały jeszcze miejsce. Ostatnio głośno o zainteresowaniu pozyskaniem Przemysława Płachety, Tomasza Kędziory czy Bartłomieja Drągowskiego. Jeśli chodzi zaś o odejścia, to Piotr Koźmiński na naszych łamach pisał o takim scenariuszu dotyczącym Juljana Shehu.

