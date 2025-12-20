Widzew zaszalał na rynku! Takich rezultatów jednak nikt nie przewidział

Widzew Łódź latem na transfery wydał siedem milionów euro, ale już na początku zimy jest bliski, aby zbliżyć się do tej kwoty. Czy jednak tym razem wzmocnienia faktycznie przyniosą pożądany efekt?

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzew Łódź – transfery w trakcie letniego okna 2025

Widzew Łódź z całą pewnością rundę jesienną tego sezonu może zapisać tylko do nieudanych. Trudno w ogóle powiedzieć coś pozytywnego o zespole z Serca Łodzi, bowiem wszyscy, ale to absolutnie wszyscy, spodziewali się czegoś zgoła innego. Przede wszystkim wielkie letnie transfery, na które wydano w sumie siedem milionów euro, miały przynieść oczekiwaną od lat walkę o grę w europejskich pucharach. Na ten moment jednak wszystko wskazuje na to, że plany te będzie trzeba odłożyć przynajmniej do przyszłego sezonu.

Nie da się jednak ukryć, że pomimo wielu wydanych milionów, wielu transferów i wielu zmian w pionie sportowym, coś po prostu się w Widzewie nie sprawdziło i nie zagrało tak, jak powinno. Być może odpowiedź jest prozaiczna i chodzi o właśnie te zmiany, a konkretnie tak dużą ich liczbę?

Widzew Łódź – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Poprzedni klub Koszt transferu Andi Zeqiri KRC Genk 2 miliony euro Mariusz Fornalczyk Korona Kielce 1,5 miliona euro Stelios Andreou Royal Charleroi 1,3 miliona euro Samuel Akere Botev Plovdiv 750 tysięcy euro Veljko Ilić FK TSC 500 tysięcy euro Ricardo Visus Real Betis 425 tysięcy euro Maciej Kikolski Legia Warszawa 300 tysięcy euro Dion Gallapeni FC Prishtina 250 tysięcy euro Peter Therkildsen Djurgarden 100 tysięcy euro Liondon Selahi HNK Rijeka Bez odstępnego Pape Meissa Ba Schalke 04 Bez odstępnego Tonio Teklić Trabzponspor Bez odstępnego Sebastian Bergier GKS Katowice Bez odstępnego Angel Baena Wisła Kraków Bez odstępnego Antoni Klikowski Pogoń Szczecin Bez odstępnego

Widzew Łódź – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Nowy klub Koszt transferu Kreshnik Hajrizi FC Sion 213 tysięcy euro Ivan Krajcirik Slovan Liberec 50 tysięcy euro Dawid Tkacz Górnik Łęczna 20 tysięcy euro Jakub Sypek Zagłębie Lubin Bez odstępnego Juan Ibiza Buriram United Bez odstępnego Jakub Łukowski GKS Katowice Bez odstępnego Sebastian Kerk Arka Gdynia Bez odstępnego Luis Silva Anorhosis Bez odstępnego Rafał Gikiewicz Zagłębie Lubin Bez odstępnego Hilary Gong Spartak Trnava Bez odstępnego Noah Diliberto Frances Borains Bez odstępnego Hubert Sobol NK Lokomotiva Bez odstępnego

Większość transferów okazało się totalną klapą

Nie da się ukryć, że zdecydowana większość transferów przychodzących do Widzewa tego lata okazała się totalną porażką. Wiele przecież obiecywano sobie chociażby po Mariuszu Fornalczyku, który miał za sobą doskonały okres w Koronie Kielce. W Łodzi jednak kompletnie nie daje sobie do tej pory rady, wystarczy powiedzieć, że w 20 rozegranych meczach ma tylko jedną asystę. Jednak także najdroższy na tej liście Andi Zeqiri nie dał tyle, ile od niego oczekiwano. Były napastnik chociażby Brighton w Ekstraklasie zdobył… jednego gola. Takie przykłady można mnożyć, choć de facto najlepszymi ruchami okazało się postawienie na Sebastiana Bergiera oraz Angela Baenę.

Jakie transfery wykona Widzew w zimie?

Widzew tę zimę rozpoczął już z bardzo wysokiego C, a wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek. Choć mamy dopiero grudzień, to klub wykonał już trzy transfery. Chodzi o sprowadzenie Christophera Chenga, Lukas Leragera oraz przede wszystkim nowy rekord transferowy w całej PKO Ekstraklasie, a więc Osmana Bukariego, za którego Widzew zapłacił aż pięć milionów euro. Wszystko jednak wskazuje, że wielkie wzmocnienia będą miały jeszcze miejsce. Ostatnio głośno o zainteresowaniu pozyskaniem Przemysława Płachety, Tomasza Kędziory czy Bartłomieja Drągowskiego. Jeśli chodzi zaś o odejścia, to Piotr Koźmiński na naszych łamach pisał o takim scenariuszu dotyczącym Juljana Shehu.

Zobacz także: Pietuszewski pod obserwacją gigantów. Kolejne kluby chcą transferu