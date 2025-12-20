Pietuszewski pod obserwacją gigantów. Kolejne kluby chcą transferu

Oskar Pietuszewski przy okazji meczu z AZ Alkmaar był obserwowany przez przedstawicieli kolejnych wielkich klubów - ujawnia "WP Sportowe Fakty". Jego transfer z Jagiellonii Białystok jest coraz bardziej prawdopodobny.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski będzie miał wiele ofert. Kolejne kluby zainteresowane

Oskar Pietuszewski to największa nadzieja polskiej piłki. Raptem 17-letni skrzydłowy ma pewne miejsce w pierwszym składzie Jagiellonii Białystok i błyszczy zarówno w Ekstraklasie, jak i Lidze Konferencji. Na nim opiera się również ofensywa młodzieżowej reprezentacji, a kibice domagają się powołania od Jana Urbana do seniorskiej kadry.

Dla Pietuszewskiego obecny sezon może być ostatnim przed zagranicznym transferem. Pojawiają się też sugestie, że odejście z Jagiellonii będzie możliwe również zimą, choć w tym przypadku szanse są niewielkie. Na pewno białostoczanie chcieliby zarobić na nim rekordowe pieniądze w skali całej Ekstraklasy, co oznacza transfer za minimum kilkanaście milionów euro.

Media łączą Pietuszewskiego z największymi klubami w Europie. W jego kontekście mówi się o Barcelonie, Bayernie Monachium czy Chelsea. „WP Sportowe Fakty” ujawnia, że przy okazji ostatniego meczu Ligi Konferencji z AZ Alkmaar z trybun przyglądali się jego grze przedstawiciele kolejnych mocnych ekip – Borussii Dortmund oraz Ajaksu Amsterdam.

Jest za wcześnie, aby przesądzać, gdzie ostatecznie trafi Pietuszewski. Na pewno Mariusz Piekarski nie chce rzucać go na głęboką wodę i najprawdopodobniej postawi na klub, w którym będzie mógł się rozwijać. Biorąc to pod uwagę, rosną szansę Ajaksu czy BVB, gdyż w tych miejscach odważnie stawia się na młodzież.