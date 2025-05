Widzew ma nowego napastnika! Hitowy transfer z Ekstraklasy!

Dawid Figura/ PressFocus Na zdjęciu: Widzew Łódź - GKS Katowice

Widzew sięga po snajpera GKS-u

Sebastian Bergier wykona kolejny krok w karierze i po sezonie opuści GKS Katowice. 25-latek zmieni klub na zasadzie wolnego transferu, a jego nowym pracodawcą będzie Widzew Łódź. Dla wychowanka Śląska Wrocław będzie to trzeci klub w Ekstraklasie. Łodzianie oficjalnie potwierdzili ten ruch.

Snajper GieKSy w tym sezonie zanotował 22 spotkania w krajowej elicie. Jego ofensywny dorobek to dziewięć goli i dwie asysty. Bergier może pochwalić się mianem najlepszego polskiego napastnika Ekstraklasy, jednak nie jest najlepszym polskim strzelcem – o jedną bramkę więcej ma na koncie Piotr Wlazło, obrońca Stali Mielec.

Zobacz WIDEO: Nowy właściciel Widzewa – szczegóły

Bergier, który podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2028 roku (z opcją przedłużenia o kolejny rok), to pierwszy transfer dyrektora sportowego Mindaugasa Nikoličiusa. Dosyć niespodziewanie to były zawodnik Śląska, Wigier Suwałki i GKS-u otwiera nową erę łodzian, którzy niedawno zostali przejęci przez Roberta Dobrzyckiego.

Pozyskanie 25-latka nie oznacza, że Widzew zakończył wzmocnienia na pozycji napastnika – czterokrotnie mistrzowie Polski nadal walczą o sprowadzenie Mariusza Stępińskiego.