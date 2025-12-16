Widzew wyda 5 milionów euro. Rekordowy transfer na horyzoncie

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Igor Jovicevic

Widzew ustanowi nowy rekord PKO Ekstraklasy?

Widzew Łódź w tym sezonie miał bardzo, ale to bardzo ambitne plany. Do tej pory jednak należy powiedzieć, że są one dalekie od realizacji i spełnienia. Wszystko bowiem ze względu na fakt, że runda jesienna w wykonaniu tego zespołu okazała się jednym wielkim rozczarowaniem, szczególnie, że przez letnie transfery apetyty kibiców zostały mocno rozpalone. Wówczas przecież zespół z Serca Łodzi wydał aż siedem milionów euro na transfery.

Tej zimy ma być podobnie, bowiem łodzianie już rozpoczęli wzmocnienia, a kolejne są tylko kwestią czasu. Pierwszym transferem został Christopher Cheng, który dołączył do Widzewa z ligi norweskiej. Transfer tego lewego obrońcy to jednak nic przy planach na kolejne ruchy. Według informacji, które przekazał w programie „Misja Sport” na kanale „Przeglądu Sportowego Onet” Radosław Majdan, Widzew Łódź planuje pobić rekord transferowy całej PKO Ekstraklasy.

Wszystko za sprawą transferu za 5 milionów euro, który to ma być bardzo blisko realizacji. Były piłkarz, a obecnie ekspert powiedział o finalizacji nawet w tym tygodniu. I choć personalia tego zawodnika nie są ujawnione, to wiadomo, że chodzi o prawoskrzydłowego. Dotychczasowy rekord transferowy w PKO Ekstraklasie należy do Legii Warszawa, która zapłaciła trzy miliony euro za Miletę Rajovicia.

