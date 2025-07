Widzew Łódź dopiął kolejny transfer. Pomocnik wzmocnił skład

Widzew Łódź pozyskał Tonio Teklicia z tureckiego Trabzonsporu. 25-letni chorwacki pomocnik podpisał kontrakt obowiązujący do 2029 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Żeljko Sopić

Oficjalnie: Tonio Teklić trafił do Widzewa

Widzew Łódź nie zwalnia tempa w trakcie letniego okna transferowego. Klub konsekwentnie buduje zespół pod wodzą Żeljko Sopicia, a do Czerwono-Biało-Czerwonych dołączyli już m.in. Mariusz Fornalczyk, Samuele Ake oraz Ricardo Visus. We wtorek ogłoszono dziesiąty transfer tego lata. Do drużyny z Serca Łodzi trafił Tonio Teklić.

25-letni ofensywny pomocnik rozwiązał kontrakt z tureckim Trabzonsporem i do Widzewa przeniósł się na zasadzie wolnego transferu. Teklić urodził się w Splicie, a piłkarsko rozwijał się w akademii Hajduka, gdzie przeszedł przez wszystkie szczeble młodzieżowe. Po kilku wypożyczeniach i transferze do tureckiego Trabzonsporu, spędził ostatni sezon w barwach drugoligowego Erzurumsporu.

W sezonie 2024/25 zdobył cztery bramki, zaliczył dziewięć asyst i był jednym z liderów tureckiego zespołu. Chorwat podpisał z Widzewem kontrakt obowiązujący do 2029 roku. – Postanowiłem zmienić ligę i pokazać w Widzewie, na co mnie stać. Wiem, że to wspaniały Klub z tradycjami i bogatą historią. Wiem też, że rywalizacja o miejsce w składzie będzie duża. Mam nadzieję, że pracą na treningach i w meczach zasłużę na zaufanie trenera – powiedział Teklić.