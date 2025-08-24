Widzew Łódź szuka napastnika. Zawodnik naciska na transfer do Ekstraklasy

PressFocus Na zdjęciu: Żeljko Sopić

Sambou Soumano łączony z Widzewem Łódź

Widzew Łódź zajmuje obecnie 9. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, a w ostatnich dwóch kolejkach przegrał z Cracovią (0:1) i Pogonią Szczecin (1:2). Coraz częściej w pojawiają się spekulacje o możliwej zmianie trenera. Zeljko Sopić nie może być pewny utrzymania posady. W klubie letnie okno transferowe nie zostało jeszcze zamknięte.

Jak ujawnił Rudy Galetti, na liście życzeń władz Widzewa znalazł się Sambou Soumano, napastnik występujący we francuskiej Ligue 1 w barwach FC Lorient. Dziennikarz wskazuje, że 24-letni Senegalczyk uzgodnił już warunki kontraktowe z łódzkim klubem i jest pod dużym wrażeniem projektu przedstawionego przez Widzew. Sam zawodnik wyraźnie naciska na transfer do Polski.

Za transfer Soumano Widzew musiałby zapłacić w granicach 1,5–2 mln euro. Negocjacje mają być kontynuowane w ciągu najbliższych kilku godzin . Z kolei Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl podał, że sytuacja przypomina nieco negocjacje z Andreou. Zawodnik chce przyjść do Polski, ale konieczne jest jeszcze porozumienie między klubami. W niedzielnym meczu 2. kolejki Ligue 1 przeciwko Rennes Soumano wpisał się na listę strzelców w wygranym spotkaniu przez Lorient (4:0).

🚨🤝 EXCL | Sambou Soumano has agreed personal terms with Widzew Lodz and is pushing for the move, impressed by the 🇵🇱 club’s project.



Talks on the fee (~€1,5/2m) remain open with Lorient and will continue in the next few hours.



Despite other bids, his priority is Widzew. pic.twitter.com/RTR9eNB0CR — Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 24, 2025

Senegalczyk znajduje się także na radarze innych zespołów, w tym PAOK-u i kilku klubów z Anglii. Latem do Łodzi trafił również napastnik Sebastian Bergier z GKS-u Katowice, który po dobrym początku (trzy gole) w ostatnich dwóch meczach nie zdołał trafić do siatki.