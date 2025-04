Widzew Łódź rozstanie się z zawodnikiem. Wszystko już przesądzone

Widzew Łódź nie zdecyduje się na wykupienie Saida Hamulicia po sezonie – ujawnia Łódzkisport.pl. Napastnik, który w zeszłym roku trafił do drużyny na wypożyczenie z Toulouse, rozczarowuje swoją formą.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Widzew Łódź

Said Hamulić opuści szeregi Widzewa Łódź

Widzew Łódź zajmuje 12. miejsce po 26. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Nowym szkoleniowcem drużyny został Chorwat Żeljko Sopić, który w debiucie odniósł zwycięstwo nad Piastem Gliwice (2:0) w miniony weekend. W ostatnim meczu w kadrze meczowej zabrakło Saida Hamulicia.

Jak informuje serwis Łódzkisport.pl, bośniacki napastnik nie przekonał do siebie Sopicia. – Na treningach nie wypadał dobrze. Skupiał się na sobie, a nie na drużynie. Zamiast podawać, chciał za wszelką cenę sam strzelić gola. Zamysł miał pewnie dobry, chciał za wszelką cenę pokazać się nowemu trenerowi, ale jak poszło to w zupełnie inną stronę – czytamy.

Hamulić został wypożyczony z Toulousy w zeszłym roku, a wszystko wskazuje na to, że nie zostanie wykorzystana opcja wykupu. Mówi się o kwocie 700 tysięcy euro. 24-latek błyszczał już w Polsce, jak to miało miejsce w barwach Stali Mielec w sezonie 2022/23. Drużyna z Podparcia później sprzedała napastnika za 2,5 mln euro. Nie sprawdził się jednak we Francji, a następnie próbował odbudować formę w Vitesse i Lokomotiwie Moskwa.

Bośniak w tym sezonie rozegrał 13 meczów w barwach Widzewa, zdobywając jedną bramkę i notując dwie asysty. Dodajmy, że łodzianie notują serię dwóch zwycięstw z rzędu. W najbliższy piątek podejmą Lechię Gdańsk (godz. 20:30) w ramach 27. kolejki Ekstraklasy.