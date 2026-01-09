Jagiellonia Białystok marzyła o nim od dawna. Nic z tego

Jagiellonia Białystok od dawna zabiegała o Cypriana Popielca. Talent z Zagłębia Lubin nie zdecyduje się jednak na transfer. Podpisze nowy kontrakt z Miedziowymi - potwierdza Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Łukasz Masłowski

Jagiellonia nie sprowadzi utalentowanego pomocnika

Jagiellonia Białystok od wielu miesięcy była łączona z transferem Cypriana Popielca. O utalentowanym pomocniku Zagłębia Lubin otwarcie mówił nawet sam Łukasz Masłowski, sugerując, że prędzej czy później wyląduje na Podlasiu. Wydawało się, że zawodnik faktycznie zmieni klub, zwłaszcza, że jego umowa była tylko ważna do połowy 2026 roku. W tym przypadku nastąpił jednak zaskakujący zwrot akcji.

Popielec wcale nie dołączy do Jagiellonii, a zamiast tego zwiąże się nową umową z Zagłębiem. Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl ujawnił, że w ciągu najbliższych dni nastąpi oficjalne ogłoszenie dalszej współpracy. Młodzieżowy reprezentant Polski zdecydował tym samym, że to właśnie w ekipie Miedziowych będzie mógł najlepiej się rozwinąć.

Nowy kontrakt ma obowiązywać do połowy 2027 roku, a do tego znajdzie się w nim opcja przedłużenia o kolejny sezon. Jednoznacznie zamyka to temat transferu do Jagiellonii, która będzie musiała skupić się na innych kandydatach.

🚨 Cyprian Popielec ma przedłużyć kontrakt z Zagłębiem Lubin. Umowa do czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Ogłoszenie na dniach.



Zawodnika bardzo chciała u siebie Jagiellonia Białystok:



▶️ https://t.co/98k7aa8Xx2 pic.twitter.com/j56V3dBMVC — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) January 9, 2026

18-letni Popielec to gwiazda trzecioligowych rezerw Zagłębia Lubin. Dla pierwszej drużyny wystąpił natomiast tylko raz – wszedł w samej końcówce ligowego spotkania z Lechią Gdańsk.