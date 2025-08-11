Widzew Łódź chce byłego piłkarza Arsenalu!

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Michał Rosiak, były piłkarz Arsenalu, na celowniku Widzewa Łódź

Widzew Łódź w tym sezonie ma niezwykle ambitne plany. Drużyna z Serca Łodzi przeszła latem wielką rewolucję, bowiem do zespołu dołączyło wielu nowych graczy, a kilku też odeszło. Wszystko za sprawą Roberta Dobrzyckiego, który przejął udziały w klubie i zainwestował w niego wielkie pieniądze. Ma to dać efekt walki o najważniejsze miejsca w PKO Ekstraklasie i jak do tej pory można powiedzieć, że się to udaje.

Niemniej okienko transferowe nadal nie jest zamknięte i wszystko wskazuje na to, że kolejne ruchy do klubu jeszcze się pojawią. Według informacji przekazanych przez serwis „Sport.pl”, Widzew Łódź interesuje się pozyskaniem Michała Rosiaka, a więc byłego piłkarza Arsenalu. Pomocnik miał okazję trenować z pierwszym zespołem Kanonierów, ale grał tylko w zespołach młodzieżowych i drugiej drużynie. Polak ma jednak także propozycję pozostania na Wyspach Brytyjskich.

Michał Rosiak ma 19 lat i występuje głównie na pozycji defensywnego pomocnika. W swojej karierze ma 25 spotkań w Premier League 2, gdzie zdobył sześć goli oraz zanotował jedną asystę. Poza tym w rozgrywkach do lat 18 zdobył aż 12 goli oraz zanotował 13 asyst w 33 rozegranych meczach.

