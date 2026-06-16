Man United szuka wzmocnień w środku pola. Kolejny pomocnik na celowniku giganta

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Sander Berge na radarze Manchesteru United

Manchester United pracuje nad wzmocnieniem środka pola przed nadchodzącym sezonem. Klub z Old Trafford analizuje kilka opcji, a lista kandydatów stale się poszerza. Jednym z nazwisk, które pojawiło się w raportach, jest Sander Berge z Fulham. Według „The Athletic”, londyński klub chciałby otrzymać około 25 milionów euro, czyli kwotę zbliżoną do tej, którą zapłacił za norweskiego pomocnika dwa lata temu.

W kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów nadal znajduje się Elliot Anderson z Nottingham Forest, lecz oczekiwania przekraczają rekord transferowy w Wielkiej Brytanii. Z tego powodu klub także kieruje swoją uwagę na Mateusa Fernandesa z West Hamu United. 21-letni pomocnik wyceniany jest na około 80 milionów funtów.

Michael Carrick widziałby też miejsce w składzie dla Alexa Scotta z AFC Bournemouth, który od dłuższego czasu znajduje się na radarze wielu klubów Premier League. W tym kontekście ciekawie wygląda potencjalny transfer Sandera Berge, który jest tańszą opcją. 28-letni Norweg obecnie przebywa z reprezentacją na mistrzostwach świata.

W barwach kadry narodowej rozegrał już 66 meczów. Przypomnijmy, iż pomocnik do Fulham trafił z Burnley w 2024 roku, a w minionym sezonie wystąpił w 39 spotkaniach, w których zanotował jedną asystę. Kontrakt Norwega na Craven Cottage obowiązuje do końca kampanii 2028/2029.