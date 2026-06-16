Pogoń Szczecin bierze bramkarza Olympiakosu! Grecy oferowali mu więcej

Pogoń Szczecin powinna ogłosić niebawem transfer nowego bramkarza. Na zasadzie wolnego transferu dołączy Nikolaous Botis - informuje serwis Meczyki.pl. Według greckiego portalu redinfo.gr Olympiakos proponował mu większe wynagrodzenie.

Ritzau / Alamy Na zdjęciu: Thomas Thomasberg

Nikolaos Botis zostanie bramkarzem Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin skończyła miniony sezon dopiero na 9. miejscu w tabeli, co uznano jako duże rozczarowanie. Przed startem kolejnej kampanii w klubie przygotowują się do kilku poważnych zmian w kadrze pierwszego zespołu. Kibice mogą spodziewać się m.in. transferu nowego bramkarza. Portowcy są o krok od pozyskania golkipera, który ostatnio był związany z Olympiakosem Pireus.

Jak poinformował serwis Meczyki.pl, do zespołu dołączy Nikolaos Botis. To 22-letni bramkarz z Grecji, który zanotował 12 spotkań w rezerwach greckiego giganta. W seniorskiej drużynie zagrał tylko dwa mecze w krajowym pucharze.

Botis ma kontrakt z Olympiakosem do końca czerwca. Wiadomo już, że nie zostanie przedłużony, więc Pogoń ściągnie go w ramach wolnego transferu. W swoim CV golkiper ma także akademię Interu Mediolan oraz SS Monopoli 1966.

Co ciekawe, grecki portal redinfo.gr ujawnił, że klub z Pireusu chciał zatrzymać swojego zawodnika. Botis otrzymał od nich ofertę nowego kontraktu na dużo lepszych warunkach finansowych niż propozycja z Pogoni. Mimo to bramkarz zdecydował się wybrać Ekstraklasę.

Testy medyczne przed podpisaniem kontraktu zostały zaplanowane na wtorek (16 czerwca). Botis o miejsce między słupkami Pogoni Szczecin będzie rywalizował z Valentinem Cojocaru oraz Krzysztofem Kamińskim.