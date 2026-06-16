Real Madryt sprzeda gwiazdę, jeśli dostanie dobrą ofertę. Wybrali następcę

Real Madryt zdecydował, że rozważy oferty, jakie wpłyną do klubu za Aureliena Tchouameniego - donosi Fichajes. Królewscy chcą przebudować środek pola, a jego następcą ma zostać Enzo Fernandez.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Tchouameni na wylocie! Real chce za niego Enzo Fernandeza

Real Madryt może imponować na rynku transferowym. Florentino Perez niezwłocznie po wygraniu wyborów prezydenckich zabrał się do pracy i sfinalizował aż cztery transfery. Do zespołu dołączyli: Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Ibrahima Konate i Bernardo Silva. To jednak jeszcze nie koniec, ponieważ cały czas trwają poszukiwania kolejnych graczy, którzy mogą wzmocnić drużynę.

Głównie chodzi się o środkowego pomocnika. Zmiany w środku pola to temat, jaki pojawia się w kontekście Realu Madryt od dwóch lat. Gdy z klubem pożegnali się Luka Modrić i Toni Kroos, Królewscy nie ściągnęli żadnego zawodnika w ich miejsce.

Teraz chcą przemodelować drugą linię i niewykluczone, że poświęcą jednego z kluczowych graczy, żeby pozyskać inną gwiazdę. Jak donosi Fichajes, sprzedany zostanie Aurelien Tchouameni, jeśli na biurko prezydenta Los Blancos wpłynie odpowiednia oferta. Reprezentant Francji miał zostać wyceniony, na co najmniej 80 milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje to połowy 2028 roku.

Jeśli pojawi się ktoś, kto zapłaci takie pieniądze, a Tchouameni odejdzie, wtedy Real Madryt ma w planach kupić Enzo Fernandeza. Królewscy są w kontakcie z Argentyńczykiem, który marzy o przeprowadzce do stolicy Hiszpanii. Wcześniej jednak wicemistrz La Liga musi zbilansować zyski i straty, aby bez problemu ściągnąć piątego nowego piłkarza w kadrze Jose Mourinho.