IMAGO / Seskim Photo TR Na zdjęciu: Valentin Rosier

OGC Nice jest o krok od wzmocnienia obrony

W barwach wicelidera Ligue 1 występować na obrońca, który wróci do Francji po prawie pięciu latach

Umowa jest już gotowa, a teraz czas na testy medyczne

Francuski obrońca wraca do Ligue 1. Zagra z Bułką

OGC Nice to rewelacja sezonu 2023/2024 w Ligue 1. Wicelider tabeli obniżył jednak ostatnio loty, o czym świadczą trzy porażki w pięciu poprzednich spotkaniach. Lekiem na to mogą być transfery.

Na Lazurowe Wybrzeże przeniósł się już Mohamed-Ali Cho, czyli napastnik sprowadzony z La Liga. Teraz OGC Nice wzmocni kolejny Francuz, który długo nie grał w swoim kraju. Szczegóły ujawnił Fabrizio Romano.

Znany dziennikarz użył swojego słynnego here we go i zapowiedział, że OGC Nice wzmocni Valentin Rosier. 27-letni prawy obrońca z Besiktasem wygrał najważniejsze trofea. Do nowego klubu przeniesie się na zasadzie wypożyczenia. Badania medyczne odbędą się w środę.