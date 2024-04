SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Besiktas - Antalyaspor

Z BVB do Turcji? Besiktas szuka trenera

Galatasaray, Fenerbahce, Trabzonspor, Besiktas – tak prezentuje się pierwsza czwórka Super Lig. Walka o tytuł rozstrzygnie się między Galatą i ekipą Sebastiana Szymańskiego, natomiast drużyna z Trabzonu i Czarne Orły walczą o trzecie miejsce. Dla Besiktasu te wynik to ogromne rozczarowanie. Równie wielkie, jak przygoda Fernando Santosa na Tüpraş Stadyumu.

Portugalczyka zastąpił Serdar Topraktepe, który został tymczasowym trenerem. Jednak w Stambule już szukają szkoleniowca, który otrzyma stałą posadę. Yağız Sabuncuoğlu przekazał, że w kręgu zainteresowań 16-krotnych mistrzów Turcji znalazł się między innymi Nuri Sahin. Dziennikarz Sports Digitale poinformował, że Besiktas już zwrócił się do asystenta Edina Terzicia.

Na razie nine jest znana ani odpowiedź Sahina, ani Borussii Dortmund, z którą ten jest związany kontraktem. Turek był szykowany jako następca Niemca, ale może chcieć wrócić do pracy na własną rękę. Od października 2012 roku do grudnia 2023 roku prowadził Antalyaspor. Jego dorobek to 92 spotkania, 38 zwycięstw, 23 remisy i 31 porażek.