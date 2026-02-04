Weteran bez nowej umowy? Real ma duże wątpliwości

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Dani Carvajal

Real zrezygnuje z Carvajala? Najbliższe tygodnie zadecydują

Real Madryt ma przed sobą szereg istotnych decyzji kadrowych. Po zamknięciu zimowego okienka skupiają się na wyjaśnieniu przyszłości tych, którym wraz z końcem sezonu wygasają umowy. Ofertę przedłużenia najprawdopodobniej otrzyma Antonio Rudiger, a David Alaba będzie musiał szukać nowego pracodawcy. Sporo wątpliwości wzbudza też kwestia Daniego Carvajala, który do tej pory zdawał się być pewniakiem do pozostania na Santiago Bernabeu.

W jego przypadku realnym problemem są kwestie zdrowotne oraz dyspozycyjność. Na początku sezonu grał regularnie, a później stracił wiele tygodni na skutek kontuzji kolana. Po nowym roku wrócił do kadry meczowej, ale w La Liga jeszcze nie zagrał. Otrzymał jedynie szanse w Lidze Mistrzów i Pucharze Króla, zaś na ligowy występ czeka od końcówki października.

Królewscy nie decydują jeszcze o tym, czy z niego zrezygnują. „The Athletic” ujawnia, że najbliższe tygodnie przesądzą o jego losie. Przydatność Carvajala zostanie poddana szczegółowej analizie. Jeśli ta wykaże, że lepiej postawić na kogoś nowego, Hiszpan faktycznie zostanie pożegnany. Real wierzy, że numerem jeden na długie lata na tej pozycji będzie Trent Alexander-Arnold, który nie może zaliczyć debiutanckiego sezonu w Madrycie do udanych. Z przymusu na prawej defensywie występuje więc Federico Valverde, którego notowania stoją wyżej od Carvajala.