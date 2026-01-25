41 milionów i presja czasu. West Ham przed trudnym wyborem

Lucas Paquetá to jeden z tych zawodników, którzy wkrótce mogą zmienić barwy klubowe. Konkretne wieści na temat przyszłości piłkarza przekazał dziennikarz Fabrizio Romano.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Lucas Paqueta

Flamengo ruszyło po Lucasa Paquetę

Lucas Paqueta to ofensywny zawodnik, który ma kontrakt ważny z West Hamem United do końca czerwca 2027 roku. W związku z tym ekipa z Premier League ma jedną z ostatnich okazji na zarobienie konkretnych pieniędzy na transferze z udziałem piłkarza. Ciekawe informacje ujawnił dziennikarz Fabrizio Romano.

Źródło poinformowało, że brazylijska ekipa złożyła za zawodnika ofertę w wysokości 41 milionów euro. Lucas Paqueta jednocześnie nalega, aby doszło do natychmiastowego transferu do Flamengo. Kontakty między klubami trwają.

Lucas Paquetá to 61-krotny reprezentant Brazylii, wyceniany obecnie na 35 milionów euro. Zawodnik dołączył do West Hamu w sierpniu 2022 roku z Olympique Lyon. Kosztował wówczas angielski klub ponad 42 miliony euro. Wcześniej natomiast reprezentował barwy AC Milan.

W tej kampanii Lucas Paquetá wystąpił jak na razie w 19 spotkaniach, notując w nich pięć trafień oraz jedną asystę. Okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz może mieć w sobotę 31 stycznia. Wówczas ekipa zawodnika zmierzy się w derbach z Chelsea. Mecz odbędzie się o godzinie 18:30.

Gdyby natomiast doszła do skutku transakcja z udziałem Lucasa Paquety i jego transfer do Flamengo, to o miejsce w składzie piłkarz mógłby rywalizować między innymi z takimi graczami jak Jorge Carrascal czy Giorgian de Arrascaeta. Szkoleniowcem brazylijskiej ekipy jest Filipe Luís, który prowadzi drużynę od września 2024 roku.