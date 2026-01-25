41 milionów i presja czasu. West Ham przed trudnym wyborem

16:48, 25. stycznia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

Lucas Paquetá to jeden z tych zawodników, którzy wkrótce mogą zmienić barwy klubowe. Konkretne wieści na temat przyszłości piłkarza przekazał dziennikarz Fabrizio Romano.

Lucas Paqueta
Obserwuj nas w
fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Lucas Paqueta

Flamengo ruszyło po Lucasa Paquetę

Lucas Paqueta to ofensywny zawodnik, który ma kontrakt ważny z West Hamem United do końca czerwca 2027 roku. W związku z tym ekipa z Premier League ma jedną z ostatnich okazji na zarobienie konkretnych pieniędzy na transferze z udziałem piłkarza. Ciekawe informacje ujawnił dziennikarz Fabrizio Romano.

Źródło poinformowało, że brazylijska ekipa złożyła za zawodnika ofertę w wysokości 41 milionów euro. Lucas Paqueta jednocześnie nalega, aby doszło do natychmiastowego transferu do Flamengo. Kontakty między klubami trwają.

Lucas Paquetá to 61-krotny reprezentant Brazylii, wyceniany obecnie na 35 milionów euro. Zawodnik dołączył do West Hamu w sierpniu 2022 roku z Olympique Lyon. Kosztował wówczas angielski klub ponad 42 miliony euro. Wcześniej natomiast reprezentował barwy AC Milan.

W tej kampanii Lucas Paquetá wystąpił jak na razie w 19 spotkaniach, notując w nich pięć trafień oraz jedną asystę. Okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz może mieć w sobotę 31 stycznia. Wówczas ekipa zawodnika zmierzy się w derbach z Chelsea. Mecz odbędzie się o godzinie 18:30.

Gdyby natomiast doszła do skutku transakcja z udziałem Lucasa Paquety i jego transfer do Flamengo, to o miejsce w składzie piłkarz mógłby rywalizować między innymi z takimi graczami jak Jorge Carrascal czy Giorgian de Arrascaeta. Szkoleniowcem brazylijskiej ekipy jest Filipe Luís, który prowadzi drużynę od września 2024 roku.

POLECAMY TAKŻE

Thomas Frank
Tottenham Hotspur szykuje ofertę za skrzydłowego. Na stole 25 mln funtów
Mateo Kovacić
Kovacić rozstanie się z Manchesterem City? To byłyby zaskakujące przenosiny
Marc-Andre ter Stegen
Ter Stegen dostał niespodziewaną ofertę z Premier League. Długo się nie zastanawiał