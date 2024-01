West Ham może ubiec gigantów. Wschodząca gwiazda stawia warunek

Santiago Gimenez może już zimą zmienić klub - informuje The Times. Poważnie piłkarzem zainteresował się londyński West Ham, który chciałby ubiec gigantów.

Źródło: The Times

Santiago Gimenez rozchwytywany. West Ham może ubiec gigantów

Santiago Gimenez w sezonie 2023/2024 wystrzelił z formą, co spowodowało wielkie poruszenie wokół jego osoby. Media łączyły Meksykanina z transferem do takich drużyn jak m.in.: Tottenham, Arsenal, Chelsea, Atletico Madryt, Inter Mediolan, FC Barcelona i Real Madryt.

Napastnik zdobył w Eredivisie 18 bramek w 16 meczach, a oprócz tego zanotował 4 asysty. Wydaje się, że Gimenez wkrótce zmieni barwy klubowe i przeniesie się do lepszej ligi. Jak informuje The Times, może to nastąpić już zimą, ale Meksykanin oczekuje od nowej drużyny gwarancji gry w pierwszym składzie.

Plaga kontuzji w West Hamie wymusza na klubie pozyskanie nowego piłkarza. Ponoć Santiago Gimenez jest jednym z faworytów, co oznaczałoby, że Młoty ubiegną gigantów w wyścigu o transfer.