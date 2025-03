West Ham chce napastnika z Ligue 1. Ma dużą konkurencję

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

West Ham walczy o transfer Mikautadze

West Ham United zamierza wzmocnić atak, sprowadzając z Olympique Lyon Georgesa Mikautadze. Gruziński napastnik imponuje formą – w obecnym sezonie zdobył już 24 bramki i zaliczył 9 asyst we wszystkich rozgrywkach klubowych oraz reprezentacyjnych.

Źródła “CaughtOffside” podają, że Mikautadze jest świadomy zainteresowania Młotów i pozytywnie nastawiony do współpracy z takimi zawodnikami jak Mohammed Kudus czy Jarrod Bowen. West Ham planuje latem przebudowę kadry, a trener Graham Potter powinien otrzymać odpowiednie środki, by pozyskać gwiazdę Lyonu.

West Ham nie jest jednak jedynym klubem zainteresowanym 24-latkiem. Do walki o gruzińskiego napastnika włączyły się także Crystal Palace i Wolverhampton, co może skomplikować negocjacje. Transfer do Premier League wydaje się jednak dla zawodnika naturalnym krokiem.

Londyńczycy liczą, że tym razem trafią z transferem napastnika, gdyż ostatnie próby nie kończyły się sukcesem. Mikautadze, ceniony za wszechstronność i skuteczność, wydaje się idealnym kandydatem do przełamania tej negatywnej passy.

Najbliższe miesiące będą kluczowe dla przyszłości reprezentanta Gruzji, ale przeprowadzka na Wyspy wydaje się coraz bardziej prawdopodobna.