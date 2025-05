Manchester City dopnie swego? Piłkarz dał zielone światło na transfer

Wesley jest coraz bliżej przeprowadzki z Flamengo do Manchesteru City. Jak donosi brazylijski portal Coluna do Fla, 21-letni prawy obrońca dał już zielone światło na taki transfer. Angielski klub będzie musiał zapłacić za niego około 35 milionów euro.

Źródło: Coluna do Fla

Źródło: Coluna do Fla

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Wesley chętny na przeprowadzkę do Manchesteru City

Manchester City kompletnie zawiódł swoich kibiców w kończącym się sezonie. Przypomnijmy, że podopieczni Pepa Guardioli błyskawicznie odpadli z Ligi Mistrzów, przegrali finał Pucharu Anglii (0:1 z Crystal Palace), a w tabeli Premier League zajmują dopiero 6. miejsce. Wszystko wskazuje na to, iż drużyna Obywateli przejdzie rewolucję, kiedy tylko otworzy się letnie okienko transferowe. Jedną z pozycji, która wymaga wzmocnienia w zespole The Citizens, jest bez wątpienia prawa obrona.

Jak poinformował brazylijski portal „Coluna do Fla”, na szczycie listy życzeń angielskiego giganta znajduje się wahadłowy Flamengo – Wesley. Co więcej, 21-letni boczny defensor podobno dał już zielone światło na przeprowadzkę do Manchesteru City i liczy, że włodarze obu klubów osiągną porozumienie. Prawy obrońca jest wyceniany na około 35 milionów euro. Wyłożenie na stół takich pieniędzy teoretycznie nie powinno stanowić problemu dla zamożnych właścicieli dziesięciokrotnego mistrza Premier League.

Oglądaj skróty meczów Premier League

W trwającej kampanii Wesley rozegrał 21 meczów, zdobył 1 bramkę i zanotował 2 asysty. Mierzący 178 centymetrów piłkarz przywdziewa koszulkę Flamengo od stycznia 2023 roku, gdy przeniósł się do Rio de Janeiro za nieujawnioną kwotę z Tubarao SC, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Bardzo utalentowany zawodnik ma już za sobą debiut w reprezentacji Brazylii, której koszulkę założył 2 razy. Warto dodać, że zdolnemu wahadłowemu przygląda się także inna europejska potęga, a mianowicie Liverpool.