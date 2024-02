Kylian Mbappe najpewniej niebawem zostanie nowym zawodnikiem Realu Madryt. Tymczasem ciekawe wieści ujawnił AS, prezentując materiał wideo ze sklepu Królewskich, gdzie sprzedawane są już szaliki z wizerunkiem reprezentanta Francji.

Źródło: AS

fot. Imago / Ico Sportswire Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe latem prawdopodobnie zmieni klub

AS ujawnił materiał wideo, w którym można zauważyć, że ruszyła sprzedaż szalików z gwiazdą reprezentacji Francji w sklepie Realu Madryt

Zawodnik ma latem trafić do ekipy z La Liga na zasadzie wolnego transferu

Szalki z twarzą Mbappe w sklepie Realu Madryt

Kylian Mbappe ma kontrakt ważny z Paris Saint-Germain do końca czerwca 2024 roku. Tymczasem ostatnio nie brakuje doniesień na temat przyszłości.

Bardzo realny scenariusz zakłada, że Mbappe latem zasili Real Madryt. Francuz zostanie jednocześnie kolejny w historii klubu galacticos. W sieci pojawiły się natomiast ciekawy materiał wideo dotyczący gwiazdy mistrzów Francji.

AS ujawnił, że w sklepie Realu Madryt, mieszczącym się na Santiago Bernabeu, zaczęła się sprzedaż szalików z wizerunkiem Mbappe. Tym samym wygląda na to, że ogłoszenie przeprowadzki Francuza do giganta La Liga jest coraz bliżej.

Wcześniej pojawiły się informacje, że 25-latek jest w trakcie uzgadniania warunków transferu z Paris Saint-Germain do Realu Madryt. Mbappe w ekipie z Paryża występuje od 2017 roku. Wygrał z PSG łącznie 13 trofeów. W tym sezonie zawodnik wystąpił w 32 spotkaniach, notując w nich 32 gole i siedem asyst.