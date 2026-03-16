W Barcelonie wybrano prezydenta. Olbrzymia przewaga!

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Laporta wygrywa wybory. Wielka przewaga nad rywalem

Joan Laporta w ostatnich tygodniach starał się o reelekcję i funkcję prezydenta Barcelony również w latach 2026-2031. Jego głównym rywalem był Victor Font – na finiszu okazało się, że w wyborach wystartuje tylko dwóch kandydatów. Na przestrzeni ostatnich dni atmosfera w Katalonii zrobiła się gorąca – Xavi Hernandez publicznie wsparł Fonta, a jego zwolennikiem miał być też Leo Messi. Z kolei Laporta miał poparcie zdecydowanej większości obecnej drużyny czy Hansiego Flicka, który chciał dalej z nim współpracować.

W niedzielę odbyły się wybory, w których głosowali socios Barcelony, a także byli czy obecni zawodnicy, trenerzy oraz prezesi. O godzinie 21 rozpoczęto zliczanie głosów, a po paru godzinach klub poinformował o oficjalnych wynikach.

Zgodnie z oczekiwaniami, prezydentem Barcelony na kolejne lata pozostanie Laporta. Wygrał z dużą przewagą, bowiem zebrał aż 68,18 procent wszystkich głosów. Font miał ich natomiast 29,78.

Joan Laporta, re-elected president of FC Barcelona.



Your president,

our president,

the president of all culers. 💙❤️ pic.twitter.com/G8ndJwjJmW — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2026

To z pewnością dobra informacja dla tych, którzy wierzą, że pod rządami Laporty Barcelona zmierza we właściwym kierunku. Ostatnie lata były dla niej trudne z powodów finansowych, natomiast w dalszym ciągu jest jedną z najlepszych drużyn świata i walczy o najwyższe cele.