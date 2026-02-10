Vlahović zagra w tym klubie. Padły zdecydowane słowa

Juventus czeka na powrót Dusana Vlahovicia po kontuzji, ale coraz więcej wskazuje na to, że jego przyszłość leży poza Turynem. Osoby z jego najbliższego otoczenia nie mają wątpliwości co do kierunku transferu.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Vlahovic coraz bliżej transferu do Barcelony

Juventus wciąż nie może korzystać z Dusana Vlahovicia, który dochodzi do siebie po urazie mięśniowym. Serbski napastnik pauzuje od kilku tygodni, a jego absencja zbiegła się z kluczowymi meczami sezonu. Teraz pojawiają się konkretne informacje zarówno o terminie powrotu, jak i o tym, co może wydarzyć się latem.

Dusan Ilic, przygotowujący zawodnika fizycznie i pracujący z nim również w reprezentacji Serbii, w rozmowie z Tuttosport zdradził, kiedy Vlahović znów pojawi się na boisku. – Myślę, że na początku marca zobaczymy go z powrotem w grze – powiedział.

Ilic podkreślił też, że nie obawia się o formę fizyczną napastnika. – Ma wymarzoną budowę ciała. Nawet w takich warunkach. To ogromna pomoc w procesie powrotu – zaznaczył. Jednocześnie dodał, że pierwsze występy powinny być kontrolowane. – Musi wracać spokojnie, inaczej pojawią się kolejne problemy – ostrzegł.

Najmocniejsze słowa padły jednak przy pytaniu o przyszłość klubową. Kontrakt Vlahovicia z Juventusem wygasa po sezonie i coraz więcej wskazuje na rozstanie. – Dla mnie pójdzie do Barcelony – stwierdził wprost Ilic. To zdanie natychmiast rozpaliło spekulacje, bo kataloński kierunek od dawna przewija się w kontekście Serba.

Trener dodał, że Vlahović potrzebuje nowego impulsu. – Teraz musi odnowić swoją karierę i iść dalej – ocenił. Według niego tylko zmiana otoczenia pozwoli napastnikowi wrócić do poziomu, który prezentował w Fiorentinie.

Zobacz również: Zieliński zmienił układ sił w Interze. Gwiazdor może odejść przez Polaka