Vitor Roque może zagrać w Premier League! Czołowy klub zainteresowany

16:40, 22. października 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  CaughtOffside

Vitor Roque lada moment może wrócić do Europy. A konkretnie może wylądować na boiskach Premier League. Były zawodnik FC Barcelony znalazł się pod obserwacją Chelsea - donosi "CaughtOffside".

Vitor Roque
Obserwuj nas w
Celso Pupo / Alamy Na zdjęciu: Vitor Roque

Chelsea obserwuje Vitora Roque

Vitor Roque uchodzi za ogromny brazylijski talent. Perspektywiczny napastnik zaliczył już krótką przygodę w FC Barcelonie. Zawodnik jednak chciałby jak najszybciej zapomnieć o tych chwilach. 20-latek nie imponował również na wypożyczeniu w Realu Betis. W lutym tego roku piłkarz wrócił do ojczyzny, zasilając szeregi Palmeiras.

Powrót Vitora Roque do Brazylii okazał się strzałem w dziesiątkę. Napastnik jednak wkrótce może wrócić do Europy. Z informacji przekazanych przez „CaughtOffside” dowiadujemy się, że były zawodnik FC Barcelony może wylądować na boiskach Premier League. 20-latek znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Chelsea.

Wspomniane źródło zaznacza, że londyńczycy mają chrapkę na Vitora Roque. The Blues poważnie rozważają ten transfer, ponieważ bacznie monitorują sytuację Brazylijczyka. Kluczowa w tej kwestii będzie forma strzelecka 20-latka. Jeśli napastnik utrzyma formę, to władze ze Stamford Bridge lada moment mogą ruszyć po jego osobę.

Vitor Roque po powrocie do Brazylii rozegrał 46 spotkań w koszulce Palmeiras. W tym czasie napastnik zdołał zgromadzić na swoim koncie 17 trafień, a także cztery asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia byłego zawodnika FC Barcelony na 20 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Enzo Maresca
Chelsea chce ścignąć napastnika. Możliwy głośny powrót do Premier League
Guela Doue
Brat gwiazdora PSG obserwowany przez Chelsea
Thomas Frank
Tottenham pozyska młodą gwiazdę? Wcześniej chciała go Barcelona