Vitor Roque lada moment może wrócić do Europy. A konkretnie może wylądować na boiskach Premier League. Były zawodnik FC Barcelony znalazł się pod obserwacją Chelsea - donosi "CaughtOffside".

Celso Pupo / Alamy Na zdjęciu: Vitor Roque

Chelsea obserwuje Vitora Roque

Vitor Roque uchodzi za ogromny brazylijski talent. Perspektywiczny napastnik zaliczył już krótką przygodę w FC Barcelonie. Zawodnik jednak chciałby jak najszybciej zapomnieć o tych chwilach. 20-latek nie imponował również na wypożyczeniu w Realu Betis. W lutym tego roku piłkarz wrócił do ojczyzny, zasilając szeregi Palmeiras.

Powrót Vitora Roque do Brazylii okazał się strzałem w dziesiątkę. Napastnik jednak wkrótce może wrócić do Europy. Z informacji przekazanych przez „CaughtOffside” dowiadujemy się, że były zawodnik FC Barcelony może wylądować na boiskach Premier League. 20-latek znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Chelsea.

Wspomniane źródło zaznacza, że londyńczycy mają chrapkę na Vitora Roque. The Blues poważnie rozważają ten transfer, ponieważ bacznie monitorują sytuację Brazylijczyka. Kluczowa w tej kwestii będzie forma strzelecka 20-latka. Jeśli napastnik utrzyma formę, to władze ze Stamford Bridge lada moment mogą ruszyć po jego osobę.

Vitor Roque po powrocie do Brazylii rozegrał 46 spotkań w koszulce Palmeiras. W tym czasie napastnik zdołał zgromadzić na swoim koncie 17 trafień, a także cztery asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia byłego zawodnika FC Barcelony na 20 milionów euro.