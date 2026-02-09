Real znalazł alternatywę dla Vitinhi. Chodzi o młodego Holendra

Real Madryt marzy o pozyskaniu Vitinhi, ale zdaje sobie sprawę, że ten transfer będzie bardzo trudny do zrealizowania. Dlatego włodarze Królewskich znaleźli alternatywę dla portugalskiego pomocnika w postaci Keesa Smita - informuje hiszpańska gazeta AS.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Vitinha

Kees Smit celem transferowym Realu Madryt

Real Madryt podczas najbliższego letniego okienka transferowego niemal na pewno sprowadzi nowego pomocnika. Włodarze stołecznego klubu zdają sobie sprawę, że drużyna Królewskich potrzebuje poważnego wzmocnienia w środkowej strefie boiska po tym, jak w ostatnich latach z zespołem pożegnali się Toni Kroos oraz Luka Modrić. Mianowicie, w kadrze ekipy Los Blancos wciąż brakuje piłkarza o podobnym profilu, który potrafiłby kontrolować tempo gry, brać odpowiedzialność za rozegranie i łączyć formacje.

Celem numer jeden madrytczyków od dawna jest gwiazdor PSG – Vitinha – aczkolwiek działacze ze stolicy Hiszpanii doskonale wiedzą, że sprowadzenie 25-letniego Portugalczyka graniczy z cudem. Paris Saint-Germain nie zamierza bowiem sprzedawać swojej gwiazdy, zwłaszcza Realowi, z którym ma napięte relacje po pamiętnym transferze Kyliana Mbappe.

Dlatego Królewscy niedawno rozpoczęli poszukiwania opcji alternatywnej i według najnowszych informacji przekazanych przez hiszpańską gazetę „AS” takową już znaleźli, bo ich uwagę przyciągnął Kees Smit. 20-letni Holender wydaje się być idealnym kandydatem – jest młody oraz perspektywiczny, a ponadto od pewnego czasu prezentuje wysoki poziom.

Wychowanek AZ Alkmaar ma na koncie 37 występów w Eredivisie, w których zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty. Kontrakt zdolnego pomocnika obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Młodzieżowy reprezentant Holandii coraz śmielej puka do drzwi seniorskiej kadry narodowej. Warto dodać, że sytuacji Smita uważnie przyglądają się również takie kluby jak FC Barcelona, Liverpool, Chelsea, Manchester United czy Bayern Monachium.