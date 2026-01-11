„Vinicius zasłużył na Złotą Piłkę”. Były piłkarz Realu mówi wprost o transferze

Fabinho wątpi, żeby Real Madryt chciał odejścia Viniciusa
Vinicius Junior i jego sytuacja kontraktowa to saga, którą ciągnie się w hiszpańskich mediach od miesięcy. Obecna umowa wygasa dopiero w czerwcu 2027 roku. Obie strony od dawna prowadzą rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu, lecz nie mogą dojść do porozumienia. Kością niezgody są oczywiście sprawy finansowe, a dokładnie wynagrodzenie. Oczekiwania piłkarza są stanowczo za wysokie.
Żadna ze stron nie chce pójść na kompromis. ESPN informował, że Real nie wykluczył scenariusza, w którym Vinicius zostanie sprzedany. Gwiazdor wykluczył transfer do Arabii Saudyjskiej, ale rozważy oferty od europejskich gigantów.
O sytuacji dot. Viniciusa i podejściu Realu Madryt opowiedział Fabinho. Brazylijczyk stwierdził, że jego rodak w przeszłości zasłużył na Złotą Piłkę. Dlatego też powątpiewa, że klub będzie chciał stracić piłkarza o tak dużym talencie.
– Jeden lub dwa sezony temu Vinicius zasłużył na Złotą Piłkę. Nie wiem, czy Real Madryt chce stracić piłkarza o takim talencie. Życzę mu wszystkiego najlepszego, gdziekolwiek pójdzie. Jednak wciąż ma wiele do zaoferowania Królewskim – powiedział Fabinho.
– Sytuacja Viniciusa? Prezentuje się znakomicie w barwach Realu Madryt. Dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów. Jest jednym z kluczowych zawodników w drużynie Xabiego Alonso – dodał były piłkarz Los Blancos.
Fabinho to były piłkarz Realu Madryt. Na Bernabeu grał w latach 2012-2013, notując tylko jeden występ w seniorskim zespole. Aktualnie gra w Al Ittihad w Arabii Saudyjskiej. Natomiast ostatnio otrzymał ofertę powrotu do Brazylii.