Vinicius rozważy ten kierunek, jeśli Real będzie chciał go sprzedać

Vinicius Junior odrzucił możliwość transferu do Arabii Saudyjskiej. Natomiast nie wykluczył przejścia do europejskiego giganta. Real Madryt rozważa sprzedaż piłkarza, jeśli nie osiągną z nim porozumienia w sprawie nowego kontraktu - donosi ESPN.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt nie wykluczył sprzedaży Viniciusa Juniora

Vinicius Junior chce zostać w Realu Madryt, ale tylko na swoich warunkach. Klub chce przedłużyć z nim kontrakt, ale nie zamierza zgadzać się na żądania piłkarza. W ten sposób powstał impas, który może doprowadzić do rozwiązania, jakie jeszcze w poprzednim sezonie, wydawało się niemożliwe. Najnowsze wieści z serwisu ESPN sugerują, że Królewscy nie wykluczają sprzedaży Brazylijczyka.

Jeśli negocjacje na linii klub – zawodnik nie skończą się podpisaniem umowy, Real Madryt, aby zarobić, rozważy sprzedaż gwiazdora podczas letniego okna transferowego. Obecny kontrakt obowiżuje tylko do czerwca 2027 roku.

O 25-latka zabiegają przede wszystkim przedstawiciele Saudi Pro League. Natomiast sam piłkarz miał wykluczyć transfer do Arabii Saudyjskiej. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku ofert od europejskich gigantów. Na taki kierunek jest gotów powiedzieć „tak”. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że Vinicius Junior znalazł się w kręgu zainteresowań Chelsea. The Blues nie są zadowoleni z dyspozycji Alejandro Garnacho, więc szukają innych skrzydłowych w kontekście wzmocnienia zespołu na nowy sezon.

Od momentu dołączenia do Realu w 2018 roku Vinicius rozegrał w klubie 348 meczów, w których zdobył 111 goli i zaliczył 91 asyst.